Red Bull : Verstappen ’à des kilomètres de la pole’, Tsunoda a perdu sa performance en Q1

Max Verstappen est seulement 7e des qualifications en Autriche pour le GP à domicile de Red Bull.

Le Néerlandais s’est plaint constamment de manquer d’adhérence avec sa RB21 et n’a pas pu faire mieux que les McLaren, les Ferrari, une Mercedes et même une Racing Bulls !

Comment explique-t-il cette baisse de performance ?

"Déjà ça aurait pu être plus serré si je n’avais pas eu le drapeau jaune à cause de Pierre, mais c’était quand même à des kilomètres de la pole. Donc, au final, ce n’est pas si douloureux."

"La troisième séance d’essais libres n’était pas si mal, mais en qualifications, ça a complètement disparu. Il n’y a pas eu un seul virage où je me sentais bien avec la voiture et ça a bien sûr été un gros problème en qualifications."

Qu’est-ce qui limiterait les dégâts dans la course au titre demain ?

"Ça dépend comment on voit les choses, non ? Je ne regarde pas vraiment le classement, je veux juste faire de mon mieux pendant le week-end de course."

"J’espère que demain, nous pourrons au moins être compétitifs avec Ferrari ou Mercedes. Je ne sais même pas, car avec l’équilibre que nous avions en qualifications, ce ne sera certainement pas idéal pour demain, mais nous allons tout analyser."

Enfin Verstappen a eu droit à une question sur les tentatives de Mercedes F1 de le recruter à court ou moyen terme. Que peut-il répondre à Toto Wolff ? Confirme-t-il des conversations ? Max esquive !

"Oui, je n’ai pas grand-chose à dire. Plus j’en parle, plus les médias en parlent, et je ne veux vraiment pas ça. Je suis maître de mon avenir."

Après les qualifications en Autriche, Horner a aussi évoqué ces spéculations autour de Verstappen.

"Je l’ai déjà dit. Il y a beaucoup de bruit. Je pense que cela agace beaucoup Max. Nous sommes très clairs : notre contrat avec Max court jusqu’en 2028. Tout ce qui est dit est purement spéculatif. Nous avons tendance à ne pas y prêter trop d’attention. J’imagine que George est frustré de ne pas avoir encore signé de contrat. C’est une affaire entre lui et son équipe. Quant à Max… nous savons très bien où nous en sommes, et Max aussi, évidemment. Tout est sujet à caution et, bien sûr, tout contrat reste confidentiel entre les parties."

Yuki Tsunoda était lui en colère après avoir été éliminé dès la Q1.

Le Japonais était dans le bon rythme ce week-end mais tout s’est écroulé au début des qualifications.

"Je dois vérifier, mais l’équilibre était catastrophique lors du dernier tour. Ca allait bien dans le premier tour, mais pas le deuxième. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mauvais avec la chauffe des pneus, mais l’équilibre était totalement différent. C’est difficile à expliquer pour être honnête."

"Le rythme est bon donc terminer comme ça est frustrant. Je me sentais bien et ça termine comme ça. J’ai tout le temps des problèmes pour tout mettre bout à bout, donc je dois parler avec les ingénieurs."

Lorsqu’on lui demande pourquoi cela flanche de son côté quand ça compte, il répond : "lors d’une qualification serrée, il faut un équilibre aussi constant que possible pour être performant. En termes de confiance, je n’ai pas encore atteint le niveau souhaité avec cette Red Bull."

"Peut-être que Max y arrive, ou peut-être qu’il a senti une différence dans le premier virage. Le temps que j’apprenne à connaître la voiture, c’est assez difficile. J’y arrive, en termes de confiance, tout est possible. Le rythme était bon, plus que jamais depuis le début de la semaine. Mais ça s’est terminé comme ça : j’ai l’impression de ne pas être capable d’exécuter et d’exploiter pleinement la performance de la voiture. C’est très frustrant."