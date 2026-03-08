Une demi-seconde à une seconde à trouver : McLaren F1 est déjà sous pression selon Stella

Le Grand Prix d’Australie n’a pas été de tout repos pour McLaren. Entre l’abandon prématuré d’Oscar Piastri avant même le départ et la cinquième place de Lando Norris, l’écurie de Woking a quitté Melbourne avec un sentiment mitigé. Son directeur d’équipe, Andrea Stella, a détaillé les circonstances du week-end et les axes de progression de l’équipe.

McLaren a dû aborder la course avec une seule voiture après l’accident de Piastri lors du tour de reconnaissance menant à la grille. Selon Stella, plusieurs facteurs ont contribué à la perte de contrôle de l’Australien au virage 4.

"C’était évidemment dommage d’aborder le Grand Prix avec une seule voiture. Lors du premier tour de reconnaissance, une combinaison de facteurs – notamment une température de pneus sous-optimale, un déploiement de couple inattendu et le fait d’être monté sur le vibreur – a provoqué un tête-à-queue inattendu d’Oscar au virage 4, avant qu’il ne percute les barrières."

Le patron de McLaren a reconnu que l’incident avait été particulièrement difficile pour le pilote australien, surtout devant son public.

"C’était un moment difficile pour lui, surtout lors de sa course à domicile, mais c’est une personne forte et il va se ressaisir avec l’équipe pour arriver en Chine encore plus motivé."

Avec une seule monoplace en piste, la priorité de McLaren était claire : terminer la course.

"En ce qui concerne la course elle-même, il était très important de la terminer avec Lando afin de collecter autant de données et d’enseignements que possible avec ces nouvelles réglementations."

Andrea Stella a salué la performance de Norris, qui a dû s’adapter à différents scénarios en course, notamment face à Max Verstappen et sa Red Bull Racing.

"Lando a fait un excellent travail pour s’adapter à différentes situations et se battre avec la Red Bull de Verstappen. Cependant, nous avons terminé à une certaine distance du leader, donc il est clair que nous avons du travail à faire."

Le directeur d’équipe estime que certains facteurs stratégiques ont également pesé sur la performance de Norris.

"Nous étions sur une stratégie différente et nous avons perdu un peu de temps lors du premier relais derrière les Racing Bulls. Nous avons clairement de la performance à trouver, en exploitant mieux le groupe propulseur et en améliorant l’adhérence dans les virages."

Au final quelle est l’addition ? Salée selon Stella.

"L’écart aujourd’hui était, si tant est qu’il y en ait un, similaire à celui que nous avons constaté hier en qualifications. Entre une demi-seconde et une seconde. Il y a deux axes principaux pour améliorer nos performances : l’exploitation du groupe propulseur et l’adhérence en virage."

"Nous restons toutefois quelque peu perplexes face à la différence observée dans les données entre la vitesse de notre voiture et celle des autres monoplaces utilisant le même groupe propulseur. Cela indique clairement que nous devons mieux comprendre comment l’exploiter compte tenu des complexités introduites par la réglementation 2026."

"Il y a donc du travail à faire. Par ailleurs, en analysant les données GPS, nous constatons que Mercedes est plus rapide dans certains virages. C’est pourquoi, comme je l’ai dit, nous avons des objectifs et des priorités clairs."

"Nous devons trouver un moyen d’optimiser le groupe propulseur et, d’autre part, développer la voiture. Il faudra quelques courses avant de constater des améliorations significatives."

"Par conséquent, je pense que lors de ces premières courses, nous devrons nous assurer d’exploiter au maximum le potentiel de la voiture dans sa configuration actuelle. Mais il nous reste du travail, et l’écart actuel se situe donc entre une demi-seconde et une seconde."

Malgré ce week-end compliqué, Stella a tenu à remercier les équipes de l’usine et de la piste pour leur travail, notamment Mercedes High Performance Powertrains, qui fournit les moteurs de McLaren.

"Merci à l’équipe de Woking et à celle présente sur le circuit, ainsi qu’à HPP, pour leur travail jusqu’à présent. L’objectif est désormais de capitaliser sur les enseignements tirés de Melbourne pour progresser dès la prochaine course."

"Nous allons tirer les leçons de tout ce que nous avons appris ce week-end, dans tous les domaines, afin d’aborder la Chine plus forts."

