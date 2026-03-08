Haas F1 est la ’meilleure des autres’ avec la septième place de Bearman

Haas F1 n’avait pas caché sa déception après les qualifications, durant lesquelles les pilotes avaient signé les 12e et 13e temps, mais l’équipe américaine a rassuré ce dimanche en rythme de course, avec une septième place pour Oliver Bearman.

Le pilote britannique est le premier après les top teams, et il est satisfait d’avoir tiré son épingle du jeu dans le peloton, en dépit d’une gestion de course chaotique et d’un début de course compliqué.

"C’était une bonne course. Le premier tour n’a pas été idéal, mais ensuite, nous avons trouvé un excellent rythme et réalisé quelques dépassements. Je suis donc très heureux, car nous avons réalisé une belle performance aujourd’hui. C’est un sentiment particulier de débuter cette nouvelle saison avec ces nouvelles réglementations" a déclaré Bearman.

"C’est un excellent résultat pour l’équipe d’être la meilleure des autres. Nous avons bénéficié de quelques abandons de la part de nos concurrents devant nous, mais quoi qu’il en soit, nous avons marqué des points, et nous allons les prendre tous. Je suis fier de cette équipe, terminer la course en septième place montre et valide tout leur travail acharné."

Esteban Ocon était plus mesuré, notamment au micro de Canal+ où il a encore évoqué des différences entre les deux monoplaces de l’équipe et s’est plaint de ses réglages.

"Malheureusement ce n’était pas dans le bon wagon, et on a perdu beaucoup de temps à batailler toute la course. Dès le début on avait un gros manque de performance, exactement la même chose que l’an dernier, c’est ça qui est très frustrant" a déclaré Ocon.

"Beaucoup de problèmes sur la stabilité de la voiture, beaucoup de différences de réglages entre les deux voitures, c’est fatiguant. Mais on n’est pas loin des points, la voiture peut être plus performante que ce qu’on peut faire, et on doit arriver à bout de ces problèmes et avoir les deux mêmes voitures."

"Cette course a été décevante, car nous aurions dû marquer des points après notre excellent départ qui nous a permis de gagner des places. C’est frustrant, mais nous avons beaucoup appris ce week-end, nous verrons donc comment cela se passera lors de la prochaine course. Je suis heureux pour l’équipe que nous ayons marqué des points ici à Melbourne."

Le contact avec Pierre Gasly n’a pas eu un gros impact sur sa voiture : "Pas grand chose, l’équipe n’avait rien vu, les dépassements ont été difficiles car on n’a fait que se redoubler et batailler et on a perdu beaucoup d’énergie dans ces batailles."

