Wolff alerte son équipe : Ferrari sera un adversaire redoutable

Le premier Grand Prix d’Australie de la nouvelle ère technique a offert un spectacle inattendu en tête du peloton. Si Mercedes a finalement signé un doublé grâce à George Russell et Kimi Antonelli, le patron de l’équipe Toto Wolff estime que la bataille pour le titre s’annonce particulièrement serrée face à Ferrari.

Le départ de la course à Melbourne a immédiatement mis en lumière la menace représentée par Ferrari. Parti quatrième sur la grille, Charles Leclerc a pris les commandes dès l’extinction des feux après un envol parfait.

Les deux pilotes Mercedes, Russell et Antonelli, ont quant à eux été pénalisés par un manque de charge de batterie au moment du départ, ce qui les a ralentis. Derrière eux, Lewis Hamilton s’est hissé à la troisième place après avoir dépassé le rookie Arvid Lindblad, pourtant auteur d’un excellent départ.

La lutte pour la tête a ensuite offert un duel spectaculaire entre Leclerc et Russell. Les deux hommes ont échangé la première position à sept reprises au cours des onze premiers tours, tandis que Hamilton se rapprochait progressivement pour transformer l’affrontement en véritable bataille à trois.

La course a basculé lorsque Russell s’est arrêté aux stands sous régime de Virtual Safety Car après l’arrêt de la Red Bull Racing d’Isack Hadjar.

Ce choix stratégique a permis à Ferrari de se retrouver temporairement en tête avec un doublé Leclerc-Hamilton. Mais l’écurie italienne n’a pas choisi de faire rentrer ses deux pilotes pendant la neutralisation, ni lors d’un second VSC déclenché par la Cadillac immobilisée de Valtteri Bottas.

Lorsque les Ferrari se sont finalement arrêtées sous drapeau vert, Mercedes a repris l’avantage et s’est dirigée vers un doublé avec Russell devant Antonelli.

Ce résultat est historique pour l’équipe allemande : il s’agit du premier doublé Mercedes sans la présence d’Hamilton depuis le Grand Prix d’Italie 1955, remporté à l’époque par Juan Manuel Fangio devant Piero Taruffi.

Malgré cette victoire éclatante, Toto Wolff refuse tout triomphalisme et s’attend à une saison très disputée face à Ferrari.

"Il y a beaucoup de satisfaction dans l’équipe en ce moment," a expliqué Wolff aux médias.

"Lorsque nous avons connu cette série de huit championnats et ensuite des années plus compliquées, nous avons quand même gagné des courses et terminé deuxièmes du championnat. Mais un doublé solide signifie que pour la saison à venir, vous pouvez vous battre pour un titre mondial, et nous n’avions plus ce sentiment depuis longtemps."

"On est probablement encore plus reconnaissant quand on rebondit comme ça après des années difficiles."

Concernant Ferrari, Wolff estime que la hiérarchie est loin d’être figée.

"Avant la course, certains disaient : ‘Vous allez disparaître au loin’, mais ce n’était pas le cas. Nous savons qu’ils sont très forts au départ, et c’est exactement ce qui s’est produit. C’était un duel pur et dur entre Charles et George au début."

"Kimi a été un peu malchanceux car la batterie n’était pas au niveau qu’elle aurait dû être – sur les deux voitures d’ailleurs, dans une certaine mesure."

La course s’est ensuite transformée en bataille à trois pour la tête.

"À un moment donné, c’était une lutte entre les deux Ferrari et George, et finalement Kimi est revenu dans la bataille. Le rythme en fin de course était très encourageant pour nous, mais au début il n’y avait rien entre Ferrari et Mercedes. Pour moi, le sentiment dominant est que nous avons désormais une bataille à mener avec Ferrari."

Avant la saison, certains craignaient que les nouvelles règles ne nuisent au spectacle. Wolff estime que ce premier Grand Prix a prouvé le contraire.

"Il y avait une inquiétude que ce ne soit pas excitant en termes de bataille, avec les systèmes de boost et les modes de dépassement. Mais finalement, cela a rendu la course assez intéressante à regarder."

Il note cependant que le circuit de Melbourne est particulièrement exigeant pour la gestion de l’énergie.

"C’est un circuit particulièrement difficile pour l’énergie, donc nous verrons comment cela se passe à Shanghai. Pour moi, le plus important, c’est qu’il y a un certain sentiment de satisfaction de voir Mercedes de retour."

Ferrari garde un avantage au départ

Leclerc a profité d’un excellent départ depuis la quatrième position, ce qui pourrait s’expliquer par une meilleure gestion du turbo du moteur Ferrari lorsque les voitures attendent sur la grille. Interrogé sur la capacité de Mercedes à combler cet écart, Wolff reste prudent.

"Je ne suis pas sûr. Je pense que cela dépend du matériel. D’une certaine configuration du matériel et de la taille du turbo du moteur qui permet peut-être de faire tourner le turbo plus facilement. Cela peut donner un meilleur départ, mais peut-être au détriment d’autres parties du circuit ou de la course."

Mercedes n’a d’ailleurs rien modifié de particulier pour cette phase.

"Non, nous n’avons rien changé pour les départs depuis les essais hivernaux."

Wolff admet même avoir craint un départ chaotique lorsque les moteurs montaient dans les tours sur la grille.

"Quand vous regardez la phase juste avant le départ avec les moteurs qui montent dans les tours, vous vous dites : ’Mais qu’est-ce que c’est que ça ?’ J’espérais simplement que tout le monde puisse quitter sa position sur la grille sans carnage."

"Donc je pense que c’était déjà plutôt bien pour une première."

