’Une crise cardiaque’ : pourquoi Verstappen ne voudrait pas revivre Abu Dhabi 2021

Max Verstappen est revenu sur sa lutte acharnée pour le titre en 2021 face à Lewis Hamilton, déclarant qu’il "craindrait une crise cardiaque" s’il devait revivre cette expérience.

Verstappen a remporté son premier titre au terme d’une campagne âprement disputée face au septuple champion du monde

Verstappen et Hamilton ont abordé la finale d’Abu Dhabi à égalité de points. Hamilton, alors chez Mercedes, semblait en bonne voie pour remporter un huitième titre, un record, avant qu’une voiture de sécurité tardive ne change le cours de la course.

Un restart controversé dans le dernier tour a placé Verstappen derrière Hamilton et chaussé de pneus plus frais lui permettant de dépasser et de s’adjuger le titre.

Bien qu’il s’agisse d’une journée spéciale dans sa carrière, Verstappen a déclaré qu’il n’avait aucune envie de revivre ce moment.

"Je ne veux pas revivre ce dimanche, je préfère ne pas le faire, car je craindrais une crise cardiaque."

"Toute la saison a été très intense, avec une confrontation dans le dernier tour de la dernière course."

Cette saison a été décrite comme l’une des plus spectaculaires de l’histoire de la F1 et pourrait faire l’objet d’un film à l’avenir.

"Eh bien, je n’ai pas besoin de me voir au cinéma plus tard !" dit Verstappen à propos de cette possibilité.

"Mais cette saison a été très intense, avec deux équipes qui ont repoussé leurs limites. Et c’est quelque chose qu’il faut admirer, et c’est bon pour le sport."

"Deux équipes qui ont commis si peu d’erreurs pendant toute une saison, c’était vraiment magnifique et spécial. Surtout si on gagne, c’est un peu plus amusant d’en parler."