Piastri apprécie une relation avec son ingénieur basée sur le ’calme’

Oscar Piastri dispute sa troisième saison en Formule 1, et tout autant chez McLaren F1. Depuis son arrivée en 2023, il travaille avec le même ingénieur, Tom Stallard, qui a travaillé avant lui aux côtés de Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Stoffel Vandoorne et Jenson Button dans l’équipe de Woking.

"Tom et moi nous entendons très bien et nous en sommes à notre troisième année ensemble, donc je pense que beaucoup de choses non dites coulent un peu plus naturellement" a déclaré Piastri.

"Nous sommes dans une bonne position, nous avons fait du bon travail, pas seulement moi et Tom, mais les autres ingénieurs autour de moi ont fait un pas en avant cette année et cherchent comment nous pouvons trouver plus de performance sous tous les angles."

L’Australien révèle que c’est le calme qui est l’élément clé de leur relation : "Cela dépend aussi de la façon dont nous communiquons sur la piste. De mon côté, c’est toujours assez calme, mais du côté de Tom, c’est aussi très détendu."

"Nous communiquons tous les deux assez bien, et lorsque nous avons besoin de sortir les coudes ou d’être fermes l’un envers l’autre ou envers d’autres personnes, nous le pouvons, et c’est une bonne relation à avoir."