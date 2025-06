Rosberg s’inquiète pour Alpine F1 et des résultats qui ’nuisent à la marque’

Nico Rosberg pense que le plus grand risque qui entoure Alpine F1 actuellement est son manque de stabilité. Comparant l’équipe d’Enstone avec Mercedes, il explique que l’équipe a failli ne pas survivre à ses premières années à cause d’un manque de résultats, qui étaient pourtant meilleurs que ceux qu’enregistre Alpine actuellement.

"Nous savons à quel point la stabilité est importante pour la performance d’une équipe" a déclaré Rosbergsur Sky Sports F1. "C’est l’une des faiblesses de Ferrari, qui a également manqué de stabilité en changeant constamment de dirigeants ces dernières années."

"Alors que chez Mercedes, les dirigeants de mon époque, il y a 15 ans, sont toujours là et occupent la plupart des postes clés. C’est vraiment impressionnant de voir cette continuité, et en même temps, il y a de jeunes talents qui viennent compléter."

"Quand j’étais chez Mercedes et que nous roulions à la dernière place, ils allaient presque nous débrancher tous les week-ends parce qu’ils payaient beaucoup d’argent et que c’est anti-marketing, c’est un marketing qui nuit à la marque Alpine et Renault si vous ne faites que rouler à la dernière place."

Avec la situation de Renault sur le marché, Rosberg est encore plus inquiet : "En outre, dans un contexte difficile pour l’industrie automobile, où les ventes sont en chute libre, le passage à l’e-mobilité est difficile. Le passage à l’e-mobilité est une lutte, les Chinois arrivent et conquièrent de plus en plus de parts de marché. Tesla prend des parts de marché."

"La première chose que l’on réduit, c’est le budget marketing, et l’équipe de F1 fait partie du budget marketing. Nous devons donc garder un œil sur ce point maintenant que nous avons une nouvelle direction, qu’elle soit pro-F1 ou contre la F1, mais la situation est difficile."

Bien que Flavio Briatore ne soit techniquement pas lié à Renault mais à Luca de Meo, PDG sortant, Rosberg pense que la vision commerciale de l’Italien pourrait convaincre le Losange de rester impliqué en F1 : Flavio dira ’Ecoutez, cela ne doit rien coûter à Renault. La Formule 1 n’a pas à coûter quoi que ce soit à Renault’."

"Avec le plafond budgétaire et les primes, le coût peut être neutre. Avec le sponsoring de BWT et tous les autres sponsors d’Alpine, s’ils gardent les coûts sous contrôle et que Flavio dit qu’il continuera à faire venir des sponsors, les coûts seront neutres."

"Il espère pouvoir convaincre le nouveau PDG, quel qu’il soit, qu’il continuera à faire vivre la F1. Est-ce qu’ils continueront à s’appeler Alpine parce qu’ils veulent promouvoir leur marque sportive ? C’est à discuter. Est-il préférable de s’appeler Renault ?"

"Ils sont à l’aube d’une meilleure année 2026 parce qu’ils vont avoir un groupe motopropulseur Mercedes. Je pense donc que le groupe Renault serait bien avisé d’attendre de voir ce qui se passera en 2026 et de prendre une décision après cela. Mais il n’est pas impossible qu’ils vendent l’équipe parce qu’il y a des acheteurs qui cherchent."