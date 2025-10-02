’Un week-end comme un autre’ : Verstappen ne pense pas au titre à Singapour

Max Verstappen est revenu à 69 points du leader du championnat, Oscar Piastri et à 44 unités de son dauphin, Lando Norris. Le pilote Red Bull a relancé ses chances au championnat, mais il reste toutefois sceptique quant à la faisabilité de cet objectif, et il ne change pas de manière d’aborder les week-ends.

"C’est un week-end comme un autre, j’essaierai de faire de mon mieux. Dans le passé, ça n’a pas été notre circuit le plus positif, j’ai eu parfois des incidents qui m’ont empêché d’avoir de bons résultats, mais je suis détendu, je vais me faire plaisir, et c’est tout" a déclaré Verstappen.

"En général, nous n’avons pas été si bons avec la voiture ici, c’est un endroit où il est plus difficile de gagner et j’espère que ce sera mieux cette année. J’étais deuxième l’an dernier mais assez loin, donc on essaiera d’être plus compétitifs mais c’est difficile de dire à quel point on le sera."

Interrogé sur ses chances d’être champion, il se montre comme souvent pragmatique : "Je dirais 50/50, oui ou non ! Ce sont des calculs très simples ! Je vais faire de mon mieux, je n’y pense pas et je préfère voir course par course. On apprend au sujet de la voiture, on va dans la bonne direction, et ce sera suffisant ou non. On verra ce week-end."

Yuki Tsunoda a trouvé une meilleure dynamique depuis plusieurs courses, et son top 10 de Bakou lui a semblé bien plus naturel que d’autres résultats du genre précédemment : "Ce que j’ai vu à Bakou était différent des autres courses. Parfois quand j’ai marqué des points, je sentais que j’avais un peu de chance, mais c’était différent à Bakou."

"Donc je sens davantage de confiance et davantage de motivation avant ce week-end. J’aime ce circuit, j’avais un bon feeling l’an dernier en qualifications, j’avais raté les points mais j’avais un bon rythme et j’ai hâte de prendre la piste avec Red Bull."

Le Japonais reprend l’observation de Verstappen sur les mauvais résultats de l’équipe ici, alors qu’elle y a enregistré des podiums et des victoires à plusieurs reprises, y compris récemment.

"Nous n’avons pas amené d’évolutions ici, mais je dirais que la voiture préfère les circuits avec moins d’appui, comme Bakou. Cette piste n’a pas donné de bons résultats à Red Bull historiquement, mais nous sommes dans une bonne dynamique."

Il espère pouvoir aider Verstappen, mais aimerait surtout le faire en signant un bon résultat personnel : "Ce n’est pas un objectif en soi d’aider Max, car on veut toujours se battre contre son équipier, mais la situation est qu’il est en tête du championnat, et quand il y a une opportunité de finir devant les McLaren, c’est ce qu’il faut faire."