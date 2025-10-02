Pourquoi Hamilton est optimiste pour Ferrari et ses chances à Singapour

Lewis Hamilton a connu un week-end difficile lors de la dernière course à Bakou, après s’être qualifié seulement en 12e position et avoir terminé huitième, à plus d’une demi-minute du vainqueur Max Verstappen.

Il s’en est toutefois mieux sorti lors des deux courses précédentes, se qualifiant à seulement un dixième derrière son équipier Charles Leclerc à Zandvoort et Monza, un écart nettement moins important que lors des courses précédentes cette saison.

Pour le pilote Ferrari, il est donc important de se relancer sur la bonne trajectoire vue au retour de la pause estivale.

"Je suis optimiste. Il y a eu beaucoup de points positifs à retenir de la dernière course. Je me sens nettement mieux dans la voiture déjà, pour commencer."

"Singapour est un circuit qui m’a généralement bien réussi par le passé. Je suis vraiment impatient d’essayer une Ferrari ici pour la première fois et de découvrir ses caractéristiques différentes par rapport à mes voitures précédentes, afin de voir si nous pouvons obtenir de meilleurs résultats. Si nous parvenons à nous qualifier en meilleure position, nous obtiendrons un bien meilleur résultat."

Sur le papier, le circuit étroit de Singapour et la forte dépendance à la motricité devraient convenir à la Ferrari SF-25. Leclerc a décroché la seule pole position de Ferrari au Hungaroring en août, un autre circuit où l’on utilise un package à forte appui aérodynamique.

"C’est un plus en effet. Et les températures élevées nous favoriseront un peu. Comme je l’ai dit, je me sens plus à l’aise avec la SF-25 depuis la pause estivale. Même si les résultats ne le reflètent pas encore, cela va venir. J’espère que ce sera ce week-end."

"Ayant découvert des circuits comme celui de Bakou et la façon dont la voiture y réagit, j’espère pouvoir prendre un peu d’avance sur les réglages par rapport à la dernière course et que nous pourrons continuer sur cette lancée ce week-end."

"Je m’attends à avoir de bonnes sensations avec la voiture, comme cela a été le cas lors des dernières courses. Mais pour passer de bonnes sensations au volant à un bon résultat, il faut une exécution parfaite, et c’est ce sur quoi nous devons nous concentrer dès la première séance d’essais libres de demain."