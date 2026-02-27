Honda justifie déjà ses problèmes et évoque deux ’handicaps’ à surmonter

Aston Martin F1 et Honda ont vécu un hiver très difficile, avec une monoplace peu fiable et manquant de puissance. La faute, selon les premières constatations, au bloc propulseur japonais, qui n’est pas au niveau de ses rivaux et souffre de problèmes de vibrations (à lire ici).

Honda avait décidé de quitter la Formule 1 et est revenu sur sa décision, mais ce volte-face a causé un certain retard dans le lancement du programme. Et en débutant en 2022, la firme de Sakura a aussi dû faire face aux contraintes du plafond budgétaire, mis en place cette année-là, que ses adversaires n’ont pas eu au début de leur développement.

Tetsushi Tsunoda, responsable du développement moteur chez Honda Racing Corporation (HRC), a révélé que le problème que Honda doit surmonter est donc doublé. Mais après avoir entendu la firme se justifier en 2015, on ne peut que déplorer un sentiment de déjà-vu.

Il y a 11 ans, elle était arrivée avec un an de retard dans la réglementation et avait justifié son retard par cela, expliquant qu’elle ne pouvait pas assez investir pour rattraper les références qu’étaient alors Mercedes et Ferrari.

Cette fois, ce sont donc les problèmes du retard et du plafond budgétaire qu’évoque Honda, et même si l’on ne peut pas exclure le rôle d’Aston Martin dans ce retard, les justifications du motoriste semblent quelque peu éculées.

"C’est évidemment un handicap que le départ ait été retardé par l’absence de développement à grande échelle jusqu’à l’annonce de notre retour" a déclaré Tsunoda, qui explique que l’investissement financier ne pouvait pas compenser ce retard.

"Cette fois, il y a un plafond budgétaire, c’est donc différent d’avant. Autrefois, l’entreprise pouvait s’investir pleinement et concentrer ses ressources, comme avec l’aide de Honda, mais aujourd’hui ce n’est pas facile. Vous ne pouvez pas "semer autant de graines" que lorsque vous avez mis au point la combustion rapide."

"Les autres constructeurs n’avaient pas de plafond de coûts jusqu’en 2022, ils ont donc pu préparer le terrain durant cette période. Mais à partir de 2023, quand nous avons annoncé notre retour, un nouveau système de plafonnement a été instauré pour les motoristes, nous empêchant d’explorer librement toutes les pistes."

Honda avait finalement réussi à développer un bon moteur avec Toro Rosso puis Red Bull, ayant décidé de se séparer avec McLaren après le fiasco des saisons 2015 à 2017, mais l’histoire se répète avec Aston Martin.

"Je pense avoir trouvé la combustion à haute vitesse durant la saison 2017. Cependant, si vous l’utilisez trop longtemps, la puissance disparaît. À force d’essais et d’erreurs, elle a finalement été finalisée en 2018."

Koji Watanabe, le patron du HRC, a affirmé que le constructeur japonais et Aston Martin travailleraient sereinement pour surmonter ce début difficile, et prévoyaient d’y parvenir pour maintenir leur partenariat à long terme.

"Les récents essais de pré-saison à Barcelone et à Bahreïn ont été, pour être honnête, extrêmement éprouvants pour nous" a admis Watanabe. "Nous n’avons pas pu atteindre les niveaux de performance attendus et un ensemble complexe de problèmes est apparu. Cependant, ces tests ont été cruciaux car ils nous ont permis de visualiser ces défis."

"Il peut y avoir divers problèmes des deux côtés, mais nous visons un partenariat à long terme. À ce stade, je crois que nous sommes unis dans notre désir de résoudre les choses comme une seule et même équipe. J’ai eu des discussions téléphoniques très positives avec le président [Lawrence] Stroll et [Adrian] Newey sur la manière de résoudre la situation."

"À l’approche de l’ouverture de la saison, il va sans dire que nous ferons tout notre possible pour être prêts à courir en Australie. Naturellement, les pilotes qui ont effectué les tests sont frustrés, ce qui est compréhensible, mais nous ne pouvons répondre à cela que par la performance."