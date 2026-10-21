Un litige sur les capteurs du débit d’essence éclate en F1

Un litige judiciaire vient d’éclater autour d’un équipement essentiel au contrôle des groupes propulseurs de Formule 1. À quelques jours du Grand Prix des États-Unis, le fabricant britannique Sentronics Holdings a engagé une procédure contre son concurrent allemand Allengra GmbH, devenu cette saison le fournisseur officiel des débitmètres de carburant de la FIA. L’entreprise britannique accuse son successeur d’avoir enfreint un brevet américain portant sur la mesure du débit de carburant. Si la plainte vise notamment l’utilisation de ces capteurs lors des courses disputées aux États-Unis, le différend ne devrait toutefois pas perturber le déroulement du week-end à Austin.

La nouvelle réglementation technique de la Formule 1, introduite en 2026, s’est accompagnée d’un changement de fournisseur pour les dispositifs chargés de mesurer le débit de carburant des monoplaces. Après plusieurs années de collaboration avec Sentronics, la FIA a confié cette mission à l’entreprise allemande Allengra, dont les capteurs équipent désormais l’ensemble des voitures engagées dans le championnat du monde.

Mais cette transition vient de prendre une tournure judiciaire. Sentronics Holdings a déposé une plainte contre Allengra GmbH devant le tribunal fédéral américain du district ouest du Texas. Le constructeur britannique estime que les nouveaux débitmètres ultrasoniques utilisés en Formule 1 portent atteinte à l’un de ses brevets déposés aux États-Unis.

Ce brevet concerne des méthodes permettant de mesurer le débit de carburant dans les véhicules. Dans sa plainte, Sentronics affirme qu’Allengra exploite des dispositifs de mesure du débit de carburant par ultrasons qui enfreignent ses droits de propriété intellectuelle.

L’entreprise reproche notamment à son concurrent de "fabriquer, utiliser, vendre, proposer à la vente ou importer aux États-Unis des dispositifs ultrasoniques de mesure du débit de carburant".

Sentronics accuse également Allengra d’inciter les équipes de Formule 1 et la FIA à utiliser ces équipements. La procédure vise donc directement la technologie employée par le nouveau fournisseur du championnat, mais également les conditions dans lesquelles ses capteurs sont exploités sur le territoire américain.

La plainte mentionne explicitement les trois Grands Prix organisés aux États-Unis : Austin, Miami et Las Vegas.

Le choix de cette juridiction et la référence à ces événements placent ainsi les activités américaines de la Formule 1 au cœur du différend. Les débitmètres de carburant constituent un élément important du dispositif de contrôle technique de la FIA.

Ils permettent de mesurer le débit de carburant alimentant les groupes propulseurs et de vérifier le respect des limites imposées par la réglementation. Leur utilisation est donc indispensable au fonctionnement des monoplaces dans le cadre des règles techniques du championnat.

Les accusations formulées par Sentronics ne se limitent pas à une éventuelle utilisation non autorisée de sa technologie. Le fabricant britannique soutient également qu’Allengra avait connaissance de la famille de brevets concernée depuis au moins le mois d’août 2025.

Selon Sentronics, son concurrent aurait donc continué à exploiter les dispositifs contestés alors qu’il connaissait déjà l’existence de ces droits de propriété intellectuelle. L’entreprise considère par conséquent que la violation présumée du brevet est "délibérée".

Cette qualification constitue un élément important de l’argumentation juridique de Sentronics, qui cherche à établir que les faits reprochés ne résultent pas d’une simple méconnaissance des brevets existants.

Il s’agit toutefois, à ce stade, des accusations présentées par le fabricant britannique dans sa plainte. Aucune décision judiciaire n’a encore établi qu’Allengra avait effectivement enfreint le brevet concerné.

Aucun impact attendu sur le Grand Prix des États-Unis

Malgré le calendrier de cette procédure, engagée quelques jours seulement avant le Grand Prix des États-Unis, les équipes ne devraient pas être contraintes de modifier leurs monoplaces pour le rendez-vous d’Austin.

Sentronics n’a en effet pas demandé de mesure judiciaire d’urgence visant à interdire immédiatement l’utilisation des débitmètres d’Allengra. En l’absence d’une telle demande, aucun obstacle juridique immédiat ne devrait empêcher les écuries de continuer à utiliser les capteurs actuellement homologués pour le championnat.

Le Grand Prix des États-Unis devrait donc se dérouler normalement, sans conséquence directe de cette procédure sur les contrôles techniques ou sur la participation des équipes.

Le litige pourrait néanmoins prendre davantage d’importance à mesure que la procédure judiciaire progressera.