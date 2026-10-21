Verstappen espère voir Hadjar devenir son successeur chez Red Bull

Max Verstappen n’envisage pas de quitter la Formule 1 dans l’immédiat, mais le quadruple champion du monde commence déjà à réfléchir à la relève chez Red Bull. Et pour le Néerlandais, Isack Hadjar possède toutes les qualités nécessaires pour devenir un jour le pilote de référence de l’écurie autrichienne. Auteur de débuts particulièrement convaincants aux côtés de Verstappen, le Français a réussi là où plusieurs de ses prédécesseurs avaient rencontré de grandes difficultés. Une progression qui lui a déjà valu une prolongation de contrat pour 2027 et qui pourrait, à terme, lui permettre de prendre la succession de son prestigieux équipier.

Depuis le départ de Daniel Ricciardo à la fin de la saison 2018, le deuxième baquet de Red Bull est devenu l’un des plus difficiles à occuper en Formule 1. Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson et Yuki Tsunoda se sont successivement retrouvés confrontés à la même difficulté : tenter de rivaliser avec Max Verstappen au volant d’une monoplace dont le Néerlandais a su tirer le meilleur parti.

Aucun n’est véritablement parvenu à égaler ses performances sur la durée. Parmi eux, seul Sergio Pérez a remporté des Grands Prix avec Red Bull, tandis qu’Alex Albon a tout de même réussi à décrocher deux podiums. L’arrivée d’Isack Hadjar cette saison a cependant apporté un nouvel espoir à l’écurie autrichienne.

Après une première année chez Racing Bulls, le Français a été promu dans l’équipe principale et s’est rapidement montré capable de réaliser des performances solides aux côtés du quadruple champion du monde. En seulement 14 départs avec Red Bull, Hadjar a déjà décroché deux podiums. Il a notamment contribué au premier double podium de l’écurie au Grand Prix d’Azerbaïdjan depuis 2014, aux côtés de Verstappen.

Le Français s’est également distingué lors des qualifications du Grand Prix du Japon, où il est devenu le premier équipier depuis Sergio Pérez à devancer Verstappen à la régulière dans cet exercice.

Sa constance constitue un autre élément marquant de son début de parcours chez Red Bull. Hadjar s’est qualifié parmi les dix premiers lors de tous les Grands Prix auxquels il a participé avec l’équipe, à l’exception de Singapour, où des problèmes de fiabilité sur sa RB22 ont compromis ses chances. À 22 ans, il apparaît ainsi comme l’équipier le plus proche de Verstappen depuis l’avant-dernière saison de Pérez au sein de l’écurie.

Ces résultats ont rapidement convaincu Red Bull de lui renouveler sa confiance. Le mois dernier, Laurent Mekies avait annoncé la prolongation du contrat du Français pour la saison 2027, en soulignant la qualité de son travail depuis son arrivée dans l’équipe.

"Depuis qu’il nous a rejoints au début de l’année, il a été remarquable en piste comme en dehors, surtout si l’on considère qu’il ne s’agit que de sa deuxième saison en Formule 1. Cela a rendu la décision de prolonger son contrat très facile à prendre."

Hadjar continuera donc de faire équipe avec Verstappen en 2027, avec la possibilité de prolonger cette collaboration au-delà. Le Néerlandais a lui-même récemment signé une nouvelle prolongation le liant à Red Bull jusqu’à la fin de la saison 2030.

Mais malgré cet engagement à long terme, Verstappen sait que sa carrière ne sera pas éternelle. Interrogé par Canal+ sur son jeune équipier, Verstappen a d’abord souligné l’expérience déjà acquise par Hadjar au sein de l’environnement Red Bull.

"Isack est encore très jeune. Il fait partie du programme Red Bull depuis un bon moment maintenant. Même lorsqu’il ne courait pas encore en Formule 1, il était déjà présent sur certaines courses, il écoutait et suivait ce qui se passait."

Avec sept années d’écart entre les deux pilotes, Verstappen reconnaît également que l’arrivée de Hadjar lui rappelle que le temps passe.

"Je commence doucement à me sentir un peu vieux, avec un équipier qui a plusieurs années de moins que moi."

"Mais c’est un processus normal, et c’est aussi ce qu’une équipe doit rechercher, non ?"

"Je ne vais pas courir éternellement, et à un moment donné, il faut faire arriver de nouveaux talents dans l’équipe pour essayer de prendre la relève."

Pour Verstappen, Hadjar s’inscrit naturellement dans cette logique.

"Cela a toujours un peu été la manière de fonctionner de Red Bull, en recherchant de nouveaux talents, et je pense que cela continuera encore longtemps."

"En tant qu’équipier, il a été formidable. Il ne fait que commencer, mais cela a été vraiment agréable."

La question de la succession de Verstappen reste évidemment prématurée, compte tenu de son contrat courant jusqu’en 2030.

Mais les performances de Hadjar et sa capacité à s’intégrer rapidement dans l’équipe amènent déjà à s’interroger sur son potentiel à long terme.

Lorsqu’il lui est directement demandé si le Français pourrait devenir celui qui prendra sa place comme pilote numéro un de Red Bull, Verstappen ne cherche pas à éluder la question.

"C’est ce que j’espère. Comme je l’ai dit, je ne vais pas courir ici éternellement."

"Il a quelques années de moins que moi, donc j’espère qu’il pourra rester un peu plus longtemps."