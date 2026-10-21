Mercedes F1 présente une livrée spéciale pour Austin et utilisera ses évolutions

Mercedes F1 arrive à Austin avec la possibilité de sceller le titre mondial des pilotes pour Kimi Antonelli. Pour la deuxième fois en trois week-ends, les W17 de l’Italien et de George Russell arboreront une livrée spéciale, puisque l’argenté habituel sera remplacé par un gris bleuté spécial et unique, créé par la division AMG destinée à créer les personnalisations uniques.

Ce week-end, l’équipe confirme qu’elle aura aussi les packages d’évolutions sur les deux voitures après que l’utilisation des nouvelles pièces a été satisfaisante sur la voiture d’Antonelli à Singapour, et Russell en disposera aussi.

Le programme Mercedes AMG Manufaktur est un service de personnalisation sur mesure proposé par la marque Mercedes-Benz. Il permet aux acheteurs de configurer leur véhicule sportif avec des peintures exclusives, des matériaux de haute qualité et des finitions uniques, à l’image du Tailor Made chez Ferrari ou de McLaren Special Operations (MSO).

"La Malaisie et Singapour ont été des week-ends difficiles pour nous et nous avons travaillé dur pour comprendre là où nous avons échoué. Austin nous donne l’occasion de réagir" a déclaré Toto Wolff, le directeur de l’équipe.

"Nous utiliserons notre dernier package d’évolutions sur les deux voitures alors que nous continuons à développer la voiture. Le peloton est incroyablement serré, nous devons donc continuer à progresser si nous voulons nous battre de manière constante à l’avant dans les dernières étapes de la saison.

"Le Grand Prix des États-Unis marque le début d’un autre enchaînement de trois courses consécutives exigeant. Il y a beaucoup en jeu, mais nous ne allons pas brûler les étapes. La priorité est le week-end qui s’annonce : bien exécuter, maximiser nos performances et prendre chaque course comme elle vient."

"Austin sera également un week-end important pour nous en dehors de la piste, avec un certain nombre d’activités commerciales se déroulant à travers la ville."

"Au cœur de cela se trouveront AMG et la prise de contrôle par MANUFAKTUR, donnant vie à la performance, à l’artisanat et à l’individualité de la famille élargie Mercedes tout au long du week-end. Nous avons hâte de présenter cela et, en fin de compte, d’obtenir des résultats là où cela compte le plus : sur la piste."

Frederik Vesti, le troisième pilote de Mercedes, a expliqué quels sont les défis liés au circuit d’Austin, et ce à quoi l’équipe et ses pilotes titulaires devront faire attention au moment d’aborder la préparation du week-end.

"Austin offre toujours une atmosphère fantastique, avec une communauté de fans incroyable que j’ai hâte de voir lors de notre animation Fan Hub au centre-ville, ainsi que de superbes courses. Le Circuit des Amériques est un défi unique tant pour les pilotes que pour l’équipe" a déclaré Vesti.

"La surface de la piste est réputée pour ses bosselures, ce qui rend difficile le fait de trouver le bon équilibre avec la voiture et de gérer la performance des pneumatiques sur un tour et au cours d’un relais. Obtenir le bon réglage est crucial, et c’est pourquoi nous passons tant de temps à nous préparer dans le simulateur avant le week-end."

"Le premier secteur est l’une des enfilades les plus passionnantes. Vous montez raide vers le virage un avant de plonger dans une série de virages rapides et fluides où la voiture est poussée dans ses ultimes retranchements."

"C’est incroyablement gratifiant quand vous le négociez bien, mais il est aussi très facile de commettre une erreur et de sortir large. Dans l’ensemble, c’est un circuit formidable à piloter, avec un super mélange de défis techniques et d’opportunités de dépassement qui produit généralement des courses passionnantes."