Un début de saison F1 2026 qui s’annonce très intense en termes de développements

Si la saison 2025 compte encore dix courses, presque toutes les équipes sont déjà à fond sur la prochaine année dans les bureaux des ingénieurs et, pour certaines, au département production (monocoque notamment).

Les équipes de F1 savent déjà que leur programme du début de saison 2026 sera très chargé à l’usine et pour les ingénieurs spécialisés dans les essais et les analyses de données.

En effet, avec un tout nouveau règlement, et trois séances d’essais hivernaux, il faudra tenir la cadence en termes de développements et de production afin d’aligner la meilleure monoplace possible de nouvelle génération.

Le règlement technique 2026 permet apparemment un certain nombre de libertés de conceptions, ce qui veut dire que les équipes vont devoir très vite repérer ceux qui fonctionnent bien et ceux qui fonctionnent moins bien.

Jonathan Heal, ingénieur en chef adjoint chez Haas F1, estime que les premiers mois de la saison 2026 seront une période intense pour ceux qui seront en charge des nouvelles pièces.

"Nous pouvons améliorer rapidement certaines choses avec les ailerons, leur architecture, la façon dont nous gérons le mouvement des éléments, etc."

"Il y aura des différences en début d’année. Et il faudra se démener pour intégrer les premières mises à jour de la voiture en fonction de ce que nous pouvons observer ailleurs."

Haas entamera sa 11e saison en F1 l’année prochaine et sera à nouveau propulsée par Ferrari, qui développe actuellement son nouveau groupe motopropulseur.

Heal espère que Haas pourra bientôt obtenir certaines informations de l’écurie italienne afin de finaliser la conception de l’intégration du moteur au châssis.

"Nous comptons sur eux [Ferrari] pour définir certains éléments et être prêts ensuite à les définir pour notre monoplace 2026."

"Nous sommes tous des ingénieurs, nous aimons aller jusqu’au dernier moment pour finaliser des choses. Nous espérons obtenir toutes les informations à temps pour concevoir notre voiture correctement."

"Nous comptons sur eux pour respecter les délais de livraison afin de concevoir nos premières pièces et de pouvoir les produire à temps."