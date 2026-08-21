Un ancien ambassadeur américain devient actionnaire d’Aston Martin F1

Aston Martin F1 poursuit son développement en dehors de la piste avec l’arrivée d’un investisseur de poids. Robert Wood Johnson, ancien ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni et propriétaire des New York Jets en NFL, a acquis une participation minoritaire stratégique au sein de l’équipe et rejoint immédiatement son conseil d’administration au poste de vice-président. Une opération essentiellement commerciale, destinée notamment à renforcer la présence de l’écurie sur le marché américain.

Robert Wood Johnson, homme d’affaires américain et héritier de l’empire pharmaceutique Johnson & Johnson, devient ainsi un nouvel actionnaire d’Aston Martin F1. Le montant de sa participation n’a pas été communiqué, pas plus que le détail de l’investissement.

Johnson est notamment propriétaire et président des New York Jets, franchise de la Ligue nationale de football américain (NFL). Il possède également 43% du club de football de Crystal Palace et a occupé le poste d’ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni entre 2017 et 2021, durant le premier mandat présidentiel de Donald Trump.

Aston Martin F1 Team est détenue et exploitée par AMR GP, une société privée dont Arctos Partners et Adrian Newey sont également actionnaires minoritaires. Le contrôle d’AMR GP reste entre les mains du Yew Tree Consortium de Lawrence Stroll.

Cette arrivée ne remet donc pas en cause la structure actuelle du pouvoir au sein d’Aston Martin. Lawrence Stroll conserve la gestion et le contrôle de l’équipe, tandis que Johnson n’aura aucune responsabilité dans la gestion quotidienne de l’écurie.

Son rôle sera avant tout de contribuer au développement commercial d’Aston Martin, avec une attention particulière portée au marché américain, devenu stratégique pour la Formule 1 ces dernières années.

Johnson connaît déjà bien la marque britannique et son environnement, notamment grâce à ses années passées comme ambassadeur à Londres.

"Pendant mon mandat d’ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni, j’ai développé une profonde appréciation pour la riche histoire d’Aston Martin, ainsi que pour la vision stratégique et l’esprit entrepreneurial de Lawrence Stroll," a-t-il déclaré.

L’Américain affiche désormais son ambition de participer au développement de l’équipe, alors qu’Aston Martin cherche à franchir un nouveau cap sportif et commercial.

"Je suis ravi de m’associer à lui et de contribuer au développement continu de l’équipe, avec l’ambition de construire une organisation capable de se battre au plus haut niveau du sport."

Cette association doit également permettre à Aston Martin de poursuivre son expansion auprès du public américain, alors que la Formule 1 y bénéficie d’une popularité considérablement renforcée depuis plusieurs années.

"Nous partageons également la volonté de développer notre base de supporters aux États-Unis et de faire découvrir à encore davantage de fans l’enthousiasme de la Formule 1."

Stroll accueille un "partenaire idéal"

Pour Lawrence Stroll, l’arrivée de Johnson constitue une nouvelle étape dans le développement du projet Aston Martin F1. Le Canadien reste l’actionnaire de contrôle et conserve la direction de l’équipe, mais considère l’expérience et les réseaux de son nouvel associé comme des atouts importants.

"Je suis extrêmement heureux d’accueillir Woody dans la famille Aston Martin. Son expérience, sa passion et son investissement renforcent encore notre position alors que nous entrons dans la prochaine phase de notre parcours compétitif."

"Sa profonde appréciation pour notre marque, combinée à son engagement en faveur de l’innovation et des opportunités commerciales, fait de lui un partenaire idéal alors que nous nous tournons vers l’avenir."