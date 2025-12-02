Tsunoda écarté : Villeneuve juge le verdict ’évident’ depuis des mois

Red Bull a finalement dévoilé ce mardi la composition de ses effectifs pour 2026 : Isack Hadjar fera le grand saut aux côtés de Max Verstappen dans l’équipe première, tandis que Liam Lawson poursuivra chez Racing Bulls. Le jeune Arvid Lindblad, lui, accédera à la Formule 1 en tant que titulaire aux côtés du Néo-Zélandais.

Yuki Tsunoda, de son côté, glisse vers un rôle de pilote de réserve au sein des deux équipes, soutenu par Honda qui continuera à fournir des moteurs pour le programme d’essais des anciennes F1.

Un scénario qui ne surprend absolument pas Jacques Villeneuve. Pour le champion du monde 1997, la hiérarchie était claire depuis longtemps : Tsunoda n’a jamais véritablement représenté une alternative crédible face à Verstappen, alors qu’Hadjar a suffisamment impressionné pour convaincre Laurent Mekies et Helmut Marko.

Le Canadien estime que cette annonce n’en était finalement pas une.

"On le savait tous depuis des mois. Ce n’est pas une annonce," tranche-t-il.

"Lawson était le dernier point d’interrogation. Ils attendaient encore et encore. Tsunoda le savait aussi, on l’a vu dans son attitude."

Villeneuve ajoute même que Honda, partenaire stratégique de Red Bull, ne semblait pas particulièrement défendre la cause du pilote japonais.

"Même Honda n’était pas vraiment super positif là-dessus. On voyait très bien que le message était passé."

Pour lui, Tsunoda doit considérer la fin de son aventure F1 comme la conclusion logique d’un cycle réussi.

"Tsunoda devrait être heureux, reconnaissant d’avoir eu une carrière aussi longue et fructueuse," affirme Villeneuve.

"Il a eu sa chance, ça n’a pas fonctionné. Mais il s’est fait un nom. Il a encore un long avenir dans le sport, il gagnera encore beaucoup d’argent en pilotant. Il retournera peut-être courir au Japon. Là-bas, il est une star, et généralement ça dure toute la vie. Donc il a fait son nom, il s’en sortira très bien."

En ce qui concerne Hadjar, pour Villeneuve, le débat ne doit pas se focaliser sur le rôle de numéro deux chez Red Bull, mais sur ce que signifie cohabiter avec un pilote du calibre de Max Verstappen.

"Ce n’est pas difficile d’être numéro deux chez Red Bull, c’est difficile d’être à côté d’un pilote d’un tel niveau."

"C’était dur d’être à côté de Senna, dur d’être à côté de Mansell, dur d’être à côté de Piquet, dur d’être à côté de Prost, dur d’être à côté de Schumacher. Ça a toujours été difficile d’être à côté d’Alonso. Max fait partie de ces pilotes-là."

La promotion directe d’Arvid Lindblad depuis la F2 laisse Villeneuve dans le doute pour le moment.

"On ne sait pas encore assez de choses sur Arvid Lindblad. C’est vraiment dur à évaluer depuis la F2. Certains pilotes sont incroyables en F3 ou en F2 et inutiles en F1. D’autres deviennent meilleurs en F1, comme Bearman par exemple."

Villeneuve rappelle que Red Bull a toujours assumé cette politique agressive vis-à-vis des jeunes talents.

"C’est difficile à juger, mais Red Bull a toujours été ce genre d’équipe prête à tenter le coup. Mais ils sont aussi prêts à les laisser partir. Ils ne les gardent pas éternellement. Leur attitude, c’est : on te donne une chance, et si tu n’es pas assez bon, tu sors."

"Au sommet, c’est la bonne attitude. Les pilotes qui entrent chez Red Bull le savent. Ils connaissent le risque. Ils savent qu’ils obtiennent une vraie chance, et c’est à eux d’en tirer le meilleur."