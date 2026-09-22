’Tous convaincus par le V8’ : le tournant à venir pour la F1 confirmé !

La Formule 1 va donc réduire la distance de ses Grands Prix à partir de 2027, à la suite de la dernière réunion de la Commission F1 organisée à Londres. Cette évolution accompagne les nouveaux ajustements apportés à la réglementation des unités de puissance. Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle qui est ressortie de la réunion : Mattia Binotto confirme parallèlement que les motoristes semblent désormais largement alignés sur l’avenir du moteur V8.

La Commission F1 a approuvé hier une réduction de la distance de course standard de 305 à 290 kilomètres à compter de la saison 2027.

Concrètement, cette mesure entraînera une réduction de deux à trois tours par Grand Prix, selon la longueur de chaque circuit. Elle est directement liée aux nouvelles évolutions prévues pour la réglementation des unités de puissance, notamment celles concernant le débit de carburant.

La modification doit permettre de compenser les conséquences de la nouvelle répartition énergétique des moteurs. Avec une dépendance moins importante à la partie électrique, les monoplaces devront notamment disposer de davantage de carburant pour couvrir une distance équivalente à celle actuellement prévue.

En réduisant la distance des courses, la Formule 1 souhaite donc éviter que les écuries soient contraintes de revoir profondément la conception de leurs monoplaces afin d’embarquer des réservoirs sensiblement plus importants.

Les motoristes déjà alignés sur le V8

En parallèle de cette évolution du format des Grands Prix, la question de la prochaine génération d’unités de puissance continue de se préciser.

Mattia Binotto, responsable du projet Audi en Formule 1, a indiqué à l’issue de cette réunion que les constructeurs étaient désormais largement en accord sur la direction à prendre à plus long terme, avec le retour du moteur V8 au centre des discussions.

"Nous sommes tous convaincus par le V8," a affirmé l’Italien. "Ce n’est plus un sujet de débat."

La principale interrogation ne porterait donc plus sur le choix d’une architecture à huit cylindres, mais sur les technologies qui pourraient lui être associées.

"L’important est de comprendre s’il faut ajouter un composant hybride, un turbocompresseur ou autre chose au V8," a poursuivi Binotto.

L’enjeu principal concerne selon lui l’efficacité énergétique, qui doit rester au cœur de la prochaine génération de groupes propulseurs.

"Je ne parlerais pas tellement d’architecture que d’efficacité du moteur," a-t-il expliqué.

"Les voitures de route évoluent dans cette direction. Si la Formule 1 veut rester une plateforme d’innovation, elle doit suivre cette voie."

Si la perspective d’un moteur V8 semble donc se préciser, Binotto ne considère pas pour autant qu’il soit nécessaire d’accélérer le calendrier de la prochaine grande révolution réglementaire.

L’idée d’avancer d’un an, par exemple de 2031 à 2030, ne lui paraît pas justifiée.

"Je ne pense pas," a répondu l’Italien lorsqu’il a été interrogé sur cette possibilité.

Pour expliquer cette position, Binotto estime notamment que la réglementation actuelle des unités de puissance n’est pas à jeter, même si elle a fait l’objet de critiques.

"Je ne demande pas une avancée d’un an des V8 en partie parce que je ne pense pas que cette réglementation soit un échec, loin de là. Le dernier changement majeur remontait à 2014, lorsqu’une équipe dominait," a-t-il rappelé.

"Aujourd’hui, dès l’an 1, plusieurs équipes sont capables de se battre pour la pole position et la victoire. Il est facile de critiquer, même si c’est parfois de manière constructive, mais le spectacle est là."

"La Formule 1 rencontre du succès, et les gens regardent les Grands Prix avec une véritable passion."