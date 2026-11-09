Toto Wolff égale Sir Frank Williams : Domenicali salue un exploit historique

Mercedes a retrouvé les sommets de la Formule 1 en décrochant son neuvième titre mondial des constructeurs à l’issue du GP du Brésil, à trois courses de la fin de la saison 2026. Une consécration saluée par Stefano Domenicali, PDG de la F1, qui a tenu à rendre hommage au travail collectif de l’écurie allemande, mais également à son directeur Toto Wolff. Avec cette nouvelle couronne, l’Autrichien rejoint Sir Frank Williams dans les livres d’histoire, les deux hommes ayant désormais dirigé leur équipe vers neuf titres constructeurs.

Mercedes a officiellement décroché le championnat du monde des constructeurs 2026 au GP du Brésil, mettant fin à quatre saisons sans titre dans cette catégorie. Les quatrième et cinquième places obtenues par George Russell et Kimi Antonelli à Interlagos ont suffi pour assurer mathématiquement la couronne à l’écurie de Brackley.

Ferrari, actuellement deuxième du classement constructeurs, ne dispose plus d’aucune possibilité de rejoindre Mercedes alors qu’il reste encore trois Grands Prix à disputer.

Ce sacre vient récompenser une saison largement dominée par les Flèches d’argent, qui ont remporté 12 Grands Prix et quatre Sprints grâce à leurs deux pilotes.

Pour Stefano Domenicali, cette réussite représente avant tout le fruit d’un effort collectif, impliquant aussi bien les membres de l’équipe présents sur les circuits que ceux qui travaillent quotidiennement dans les installations de Brackley et de Brixworth.

"Mes plus sincères félicitations à toutes les personnes de l’équipe Mercedes de Formule 1 pour ce titre de championne du monde des constructeurs 2026", a déclaré le PDG de la F1 dans un communiqué.

"Atteindre le sommet de la Formule 1 n’est jamais l’accomplissement d’une seule personne."

"C’est le résultat d’un talent extraordinaire, d’une détermination sans relâche et de la conviction partagée de centaines de personnes, sur les circuits comme à l’usine, toutes unies par une même ambition."

"Chaque membre de cette équipe devrait être incroyablement fier de ce qu’ils ont accompli."

Au-delà du succès collectif de Mercedes, ce neuvième titre mondial possède une signification particulière pour Toto Wolff.

L’Autrichien a désormais dirigé l’écurie allemande vers neuf titres constructeurs, après la série historique de huit couronnes consécutives remportées entre 2014 et 2021.

Cette nouvelle consécration lui permet d’égaler Sir Frank Williams, fondateur de l’écurie Williams et figure emblématique de la Formule 1, dont l’équipe avait également remporté neuf championnats du monde des constructeurs.

Domenicali a tenu à souligner personnellement la portée de cet accomplissement, saluant son ami et son rôle dans les succès de Mercedes.

"C’est également un moment qui occupera une place particulière dans l’histoire de notre sport", a-t-il poursuivi.

"Avec son neuvième titre constructeurs, mon ami Toto Wolff rejoint le grand Sir Frank Williams, l’une des véritables légendes de la Formule 1."

"Figurer aux côtés de Frank dans les livres d’histoire est un accomplissement extraordinaire et un témoignage puissant du leadership de Toto, de sa vision et de sa quête incessante de l’excellence pendant tant d’années."

Le titre constructeurs de Mercedes intervient seulement une semaine après celui remporté par Andrea Kimi Antonelli au GP du Mexique.

À 20 ans, l’Italien a décroché son premier championnat du monde des pilotes, devenant le plus jeune champion de l’histoire de la Formule 1.

Cette réussite individuelle vient couronner une saison particulièrement impressionnante pour Mercedes, qui a su exploiter les nouvelles règles techniques pour reprendre l’ascendant sur ses rivales.

Avec 12 victoires en Grand Prix et quatre succès en Sprint, l’association entre Antonelli et Russell a permis à l’équipe de retrouver une domination qu’elle n’avait plus connue depuis la fin de sa série de titres constructeurs en 2021.

Domenicali estime que cette double consécration donne une dimension historique à la saison 2026 de Mercedes.

"Remporter le championnat constructeurs au cours de la même saison où Kimi Antonelli est devenu le plus jeune champion du monde des pilotes de tous les temps rend 2026 véritablement inoubliable pour Mercedes et pour la Formule 1", a poursuivi le PDG du championnat.

"C’est exactement ce qui fait l’essence de notre sport : rêver grand, repousser les limites et démontrer ce qui devient possible lorsque des personnes exceptionnelles se réunissent autour d’un objectif commun."

"Mercedes est revenue tout en haut de la hiérarchie et, ce faisant, a écrit un nouveau chapitre remarquable de l’histoire de la Formule 1."