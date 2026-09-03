Sur le point de prolonger pour 2027, Alonso a confiance ’à 100 %’ en Honda

Fernando Alonso déclare que sa décision de continuer en Formule 1 dépend toujours de la réglementation actuelle que des performances d’Aston Martin F1. Le double champion du monde a d’ailleurs tenu à rassurer son équipe et le motoriste Honda sur le fait qu’il voyait des progrès et qu’il fait confiance à son employeur pour la suite de la saison.

Après avoir inscrit deux points grâce à un pilotage impressionnant, entre attaque et économie de pneus, l’Espagnol admet qu’il veut mieux en termes de résultats, mais que marquer des points a aidé toute l’équipe à se remobiliser.

"Nous ne pouvons pas être satisfaits de seulement la 9e place, et je pense que personne n’est satisfait dans l’équipe" a déclaré Alonso. "Et, vous savez, c’était un très bon coup de boost pour tout le monde de savoir qu’au moins, la direction que nous prenons est la bonne."

"Parce que nous avons changé beaucoup de choses sur la voiture depuis Budapest, et évidemment, nous savons, ou nous sentons que dans les virages, nous arrivons dans une bien meilleure position."

"Donc, cela donne de l’espoir à tout le monde à Silverstone que si nous continuons sur cette philosophie et cette stratégie à ce rythme de développement, nous serons à terme l’un des plus rapides dans les virages."

"Donc, nous avons juste, vous savez, coché l’une des cases. Ensuite, du côté du moteur, je pense que Zandvoort n’a pas été, oui, une grande amélioration pour être honnête. La maniabilité était un problème, et la puissance supplémentaire était difficile à ressentir à Zandvoort."

"Peut-être que Monza va être un test plus véridique pour le moteur, mais, vous savez, il y a encore un long chemin à parcourir, et nous devons nous améliorer sur les deux fronts, au niveau du châssis et du moteur, pour l’année prochaine, et c’est une obligation. Donc, c’est la chose la plus importante."

Interrogé sur l’implication de Honda et la motivation du motoriste à faire progresser, il se montre confiant : "Oui, à 100 %. Je pense que c’est un énorme engagement de la part de Honda. Vous savez, les installations que nous avons au Japon sont parmi les meilleures."

"Je pense que le personnel et la gestion du groupe motopropulseur ont maintenant été renforcés comme l’a dit Honda, et beaucoup de gens qui étaient dans le projet précédent sont à nouveau impliqués dans celui-ci."

"Donc, je pense que je n’ai aucun doute, et je fais confiance à Honda à 100 %. Nous devons juste raccourcir ce processus d’une manière ou d’une autre."

"Malheureusement, nous avons commencé du mauvais pied, et nous avons commencé avec cet ensemble de réglementations pas au niveau que nous souhaitions, mais je n’ai aucun doute qu’ils y arriveront, vous savez ?"

"Et, comme je l’ai dit à de nombreuses reprises, vous savez, nous ne voulons pas attendre cinq ans comme ils l’ont fait la dernière fois, ou six ans. Nous voulons le faire en deux ans ou trois ans maximum."

Alonso n’a pas encore annoncé sa décision concernant la saison 2027, même s’il semble qu’il soit sur le point de prolonger avec Aston Martin, une annonce pouvant arriver la semaine prochaine à Madrid.

"Ce n’est pas vraiment une question de voiture. Je suis et je serai professionnel, et je travaillerai à 100 % en me battant pour la 15e place ou en me battant pour un podium. Mais pour moi, c’est plutôt une question de réglementation."

"Malheureusement, c’est comme ça. Ce n’est pas la Formule 1 avec laquelle nous avons grandi, et ce n’est pas la Formule 1 que nous voulons tous, pilotes, spectateurs. Donc, vous savez, nous devons changer quelques choses. Cela ne se fera pas immédiatement."

"Cela se fera pour l’avenir, mais j’espère pouvoir contribuer d’une manière ou d’une autre au prochain ensemble de réglementations, et que nous reviendrons à la vraie Formule 1."

Et d’assurer que la motivation pour lui n’est jamais un problème : "Je pense que jusqu’à ce que j’aie 80 ou 90 ans, je serai motivé."

Le directeur de l’ingénierie de piste d’Aston Martin, Mike Krack, a également été interrogé sur l’avenir d’Alonso en Italie : "Eh bien, la saison commence en mars, je crois, donc nous avons tout notre temps, n’est-ce pas ? Vous commencez à être impatients."

"Nous y travaillons. Nous sommes assez confiants dans le fait que nous trouverons une bonne solution pour tout le monde. Et, oui, avec septembre, octobre, novembre à venir, ce n’est pas un problème. Du moins pas encore pour moi."