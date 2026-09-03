Hamilton a recréé son arrivée iconique chez Ferrari avec sa propre F40 ’très spéciale’ à Monza

Lewis Hamilton a soigné son arrivée à Monza pour son deuxième Grand Prix d’Italie au volant d’une Ferrari. Le septuple champion du monde s’est présenté jeudi matin dans le paddock au volant de sa propre Ferrari F40, recréant ainsi la photographie devenue iconique de ses premiers jours chez la Scuderia. Un clin d’œil particulièrement symbolique, puisque cette voiture, qu’il considère comme la supercar de ses rêves, occupe désormais une place très particulière dans son histoire personnelle avec Ferrari.

La première photographie officielle de Hamilton en tant que pilote Ferrari, publiée en janvier 2025 lorsqu’il avait officiellement rejoint l’écurie en provenance de Mercedes, était rapidement devenue la publication liée à la Formule 1 la plus appréciée de tous les temps sur Instagram, avec 5,7 millions de mentions "J’aime".

Le Britannique y apparaissait vêtu d’un costume noir, posé aux côtés d’une Ferrari F40 devant la maison de Maranello utilisée comme bureau par Enzo Ferrari, le fondateur légendaire de la Scuderia. La F40, présentée comme la supercar préférée de Hamilton, donnait à cette image une dimension particulière.

Quelques mois plus tard, Hamilton a désormais reproduit cette scène à sa manière (voir les photos ici). Alors qu’il prépare son deuxième Grand Prix d’Italie en tant que pilote Ferrari, après avoir décroché en juin sa première victoire avec la Scuderia au Grand Prix d’Espagne de Barcelone-Catalogne, le pilote de 41 ans a fait tourner les têtes en arrivant sur le circuit de Monza au volant de sa propre F40.

Pour cette journée consacrée aux médias, Hamilton arborait toujours un élégant costume noir, cette fois accompagné d’un manteau couleur camel. Mais c’est évidemment la Ferrari qui attirait tous les regards. Le Britannique avait récemment récupéré cette voiture après un important projet de restauration, quelques mois après avoir vendu l’intégralité de sa collection automobile en 2025.

Cette F40 avait passé plus de trente ans dans un garage avant de retrouver la route. Selon ses propres informations, Hamilton l’avait découverte recouverte de poussière, son précédent propriétaire l’ayant laissée immobilisée pendant plus de trois décennies. Les mécaniciens de Ferrari, à Maranello, ont ensuite travaillé sur la voiture afin de lui redonner vie.

Le modèle est aujourd’hui extrêmement recherché. Ferrari n’a produit que 1 311 exemplaires de la F40 entre 1987 et 1992, et les exemplaires disponibles peuvent désormais atteindre une valeur d’environ trois millions d’euros.

La voiture de Hamilton possède par ailleurs une particularité supplémentaire, avec une plaque d’immatriculation personnalisée reprenant son célèbre numéro 44, celui qu’il utilise en Formule 1. Mais ce clin d’œil ne s’arrête pas là.

Sur les réseaux sociaux, Hamilton a expliqué à quel point l’acquisition de cette voiture représentait un rêve d’enfant devenu réalité.

"Ma propre F40. C’est la voiture de mes rêves et elle l’est depuis aussi longtemps que je me souvienne. Quand j’étais enfant, je rêvais d’en avoir une. Lorsque j’ai rejoint Ferrari l’année dernière, j’ai veillé à en avoir une avec moi dès mon premier jour à Maranello. C’est dire à quel point elle compte pour moi."

Pour Hamilton, l’intérêt de cette F40 ne tient toutefois pas uniquement à sa valeur ou à son statut de modèle mythique de Ferrari. Son état d’origine et son histoire ont joué un rôle déterminant dans sa décision de l’acquérir.

"Ces voitures sont des œuvres d’art et elles sont incroyablement rares. Alors, lorsque j’ai trouvé celle-ci, couverte de poussière après être restée dans un garage pendant plus de trente ans, j’ai su que je devais la ramener chez moi."

La F40 a ainsi pris la direction de Maranello avant de pouvoir rejoindre définitivement la collection du septuple champion du monde. Hamilton a tenu à rendre hommage aux équipes de Ferrari qui ont participé à sa restauration.

"D’abord à Maranello, où les ingénieurs et les mécaniciens de génie de l’usine ont travaillé pendant des semaines pour lui redonner vie. Un immense merci à tous ceux qui ont participé à ce projet. C’est vraiment un rêve devenu réalité."

Le numéro 44... jusque sur le moteur

L’arrivée spectaculaire de Hamilton à Monza lui a naturellement valu de nombreuses questions lors de sa conférence de presse. Et l’un des détails les plus étonnants concerne le fameux numéro 44 retrouvé sur la voiture.

Le Britannique a en effet révélé que le "44" inscrit sur le moteur de sa F40 n’avait absolument rien à voir avec une recherche personnalisée de cette voiture, pour faire écho à son numéro de course. Il s’agissait d’une pure coïncidence, alors même que Hamilton porte ce numéro permanent en F1 depuis que les pilotes peuvent les choisir.

"C’était tellement loin de mes pensées que je puisse un jour en acquérir une," a-t-il confié à Monza.

Hamilton a ensuite raconté dans quelles circonstances il avait découvert cette F40, dont l’histoire l’a immédiatement séduit.

"La F40 avec laquelle je suis arrivé sur le circuit aujourd’hui est fabuleuse, c’est un rêve. Je suis tombé sur cette voiture, qui n’avait parcouru que 69 kilomètres avant d’être laissée dans un garage. 69 kilomètres ! Elle avait encore toute sa poussière. C’est l’une des plus belles voitures et je ne pense pas qu’un pilote Ferrari soit déjà arrivé à Monza comme ça. C’est fabuleux. Le moteur portait le numéro 44. Je n’y croyais pas, c’était vraiment une question de destin."

Ce faible kilométrage, combiné au fait que la voiture avait ensuite été immobilisée pendant plus de trente ans, explique en partie pourquoi Hamilton tenait à préserver autant que possible son caractère originel.

"Je la cherchais depuis quelque temps, mais je voulais acheter une voiture qui soit aussi proche que possible de l’original plutôt qu’une voiture modifiée. Je voulais un exemplaire peu kilométré. Je recherchais une voiture avec une histoire, beaucoup sont passées aux enchères ces dernières années, certaines avec un faible kilométrage, mais sans rien de vraiment exceptionnel, ou alors avec une peinture refaite, ce genre de choses."

"Je voulais donc trouver l’exemplaire le plus authentique possible, et j’ai fini par tomber sur celui-ci : le propriétaire l’avait achetée, avait parcouru les 69 kilomètres séparant Maranello de son domicile, puis l’avait remisée sans jamais la redémarrer. La portière passager n’avait même jamais été ouverte. Elle était simplement restée sous sa housse, recouverte de poussière."

Le choix de cette F40 prend donc une dimension particulière à l’occasion du Grand Prix d’Italie. Arriver au circuit dans cette voiture avant de revêtir la combinaison Ferrari et de prendre le volant de la monoplace de la Scuderia à Monza constitue une mise en scène presque parfaite pour le pilote britannique.

"Arriver dans la F40, puis enfiler ma tenue Ferrari et me préparer à piloter pour la Scuderia à Monza, c’est vraiment l genre de choses qu’on n’imagine qu’en rêve."

"Je l’ai fait remettre en état aussi vite que possible parce que je voulais la conduire jusqu’à ce circuit. Je me suis rendu compte d’un truc assez fou, je me trompe peut-être, mais je suis presque sûr de mon coup : aucun pilote Ferrari dans l’histoire n’est jamais arrivé au volant de ses voitures les plus cool, ces modèles emblématiques comme la GTO ou la F40."

"Je me suis dit qu’il fallait absolument le faire. Ce qui était dingue aussi, c’est qu’au moment de démonter la voiture pour la réviser, on a vu qu’elle avait parfaitement résisté à l’épreuve du temps : tout fonctionnait encore et il n’y a pratiquement rien eu à changer."

"Et quand ils ont sorti le moteur, ils ont donc découvert qu’il portait le numéro 44. Le numéro 44 était frappé dessus ; je n’arrivais pas à y croire. J’ai dit : ’vous plaisantez, c’est pas possible’. J’ai vraiment eu l’impression que c’était un signe du destin. Je trouvais que c’était une occasion unique de mettre en valeur l’histoire de Ferrari, chez eux, lors de leur Grand Prix."