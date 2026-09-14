Stella veut retenir le rythme ’phénoménal’ de McLaren F1 à Madrid
Plutôt que de ressasser la frustration de la victoire ratée
Lando Norris et McLaren F1 ont réalisé une très belle performance au Grand Prix d’Espagne, qui n’a pas été récompensée par un bon résultat à cause d’un mauvais timing de voiture de sécurité virtuelle qui a empêché le leader de rentrer au stand. Mais hormis ce coup du sort, l’équipe peut quitter Madrid avec le sourire, ayant signé la pole position et montré le meilleur rythme en piste pendant la course.
Andrea Stella, le directeur de l’équipe, assure que malgré la déception, il veut que son équipe et son pilote gardent le sourire et se félicite des réussites du week-end, puisque tout ce qui était sous leur contrôle a été bien fait, à l’exception d’un mauvais arrêt pour Norris.
"C’était une journée de course empreinte d’émotions contrastées, mais nous repartons la tête haute et le sourire aux lèvres. Lando a été le pilote le plus rapide en piste et méritait amplement la victoire" a déclaré Stella.
"Le rythme que nous avons affiché était phénoménal, surtout sur un circuit où nous ne nous attendions pas à être aussi performants. Malheureusement, des facteurs totalement indépendants de notre volonté, en particulier le moment de l’intervention de la voiture de sécurité virtuelle, nous ont privés de la victoire."
"Nous avons étudié toutes les options, mais les circonstances ne nous laissaient aucune stratégie alternative viable. Il est frustrant de disposer de la performance nécessaire pour gagner sans que la chance soit de notre côté, mais nous encaissons le coup avec philosophie."
"Le point le plus positif est la preuve évidente que notre voiture est compétitive et capable de se battre aux avant-postes. L’équipe a accompli un travail exceptionnel tout au long du week-end pour atteindre ce niveau de performance, ce qui nous donne beaucoup de confiance pour les prochaines courses."
Selon lui, la dynamique est bonne, même si le week-end a été nettement plus difficile du côté d’Oscar Piastri : "Nous réduisons l’écart au championnat et avons prouvé que nous pouvions jouer les trouble-fête le dimanche."
"Même si la journée a été plus difficile pour Oscar, dont la course a été compromise par des dégâts au départ, nous travaillons d’arrache-pied avec lui pour qu’il puisse exprimer tout son potentiel. Nous attendons avec impatience l’épreuve de Bakou, prêts à nous battre pour des podiums et des victoires."
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