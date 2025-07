Stella ’ne serait pas surpris’ que Leclerc dépasse les pilotes McLaren F1 au départ

Les pilotes McLaren F1 seront de nouveau en première ligne ce dimanche après-midi à Spa-Francorchamps, pour la course du Grand Prix de Belgique. Andrea Stella, le directeur de l’équipe, admet qu’il y a des risques de voir un problème survenir entre les deux, sur un circuit où le premier tour est souvent agité.

L’Italien sait que Lando Norris et Oscar Piastri vont vouloir se battre pour la première place au départ, l’Australien ayant la possibilité d’une longue aspiration, mais il va leur dire de rester prudent, d’autant qu’il faudra surement composer avec une piste humide.

"Je pense que les deux pilotes tenteront avant tout d’être les plus rapides vers le le premier virage" a déclaré Stella. "Je pense que le positionnement pour la deuxième place, celui de la voiture pour pouvoir profiter de l’aspiration, sera potentiellement un facteur décisif."

"Je dois dire que d’après les prévisions météo, cela ne se produira pas forcément sur le sec, donc s’il pleut, ce sera encore plus intéressant, car le Raidillon ne se fera pas à fond, comme c’est le cas normalement dans une Formule 1 au premier tour."

"En même temps, il faudra regarder devant, mais aussi derrière, car Ferrari a un avantage de vitesse significatif. Je ne serais donc pas surpris que Leclerc mène le groupe à la fin du premier tour. Il y a donc une certaine planification à faire, mais au final, il faut laisser les pilotes se faire leur propre opinion."

"Ce que je dirai aux pilotes, c’est que le premier tour n’est que le premier sur 44, et avec une voiture aussi performante, il faut veiller à minimiser les problèmes pendant ce premier tour. Et si nous réalisons la course de la meilleure façon possible, je pense que nous serons en mesure de retrouver la possibilité de gagner, même si le premier tour ne se déroule pas comme prévu en qualifications."

McLaren gardera un appui important sur ses voitures, notamment pour parer à une possible pluie. Stella explique qu’il est conscient que cela met ses pilotes en danger, mais il est convaincu qu’il sera possible de repasser Charles Leclerc s’il les double.

"Derrière nous, Leclerc semble à nouveau en réglage d’appui faible. Nous savons donc que nous serons menacés dès le premier tour, mais Lando a prouvé qu’avec un avantage de vitesse suffisant, comme nous l’avions sur Ferrari, il est possible de dépasser – comme ce fut le cas lors du Sprint avec le dépassement de Lando."