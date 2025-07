Sainz : Williams ne fonctionne pas au niveau requis en F1

Carlos Sainz montre des signes de frustration croissante chez Williams F1. Des problèmes récurrents et un manque d’évolutions en 2025 ont poussé l’Espagnol à remettre ouvertement en question le niveau de performance de l’équipe.

"Nous ne fonctionnons pas au niveau que nous devrions atteindre en Formule 1," a lâché Sainz devant la presse espagnole hier soir après un nouveau week-end perturbé.

Depuis son arrivée chez Williams après son départ de Ferrari, Sainz a rarement connu un week-end sans problème. Alors que le directeur de l’équipe, James Vowles, prépare 2026, Sainz est clairement mécontent des contretemps persistants.

"Plus que de la fiabilité, ce sont des petits problèmes, des petites erreurs que nous commettons tous un peu entre nous. Une fois, c’est l’un de nous," a ajouté Sainz, faisant référence à son coéquipier Alex Albon, "une autre fois, c’est l’autre."

Il a qualifié de nombreux problèmes de "stupides" et a laissé entendre que d’autres équipes évoluaient simplement à un niveau supérieur.

"Nous constatons que les autres ont beaucoup moins de problèmes. Ce ne sont que des problèmes stupides, et nous devons continuer à progresser en tant qu’équipe, et nous le ferons. Mais nous constatons que, sans ce genre de surprises, nous sommes présents dans les bonnes batailles et nous devons persévérer."

Malgré les revers répétés, Sainz entrevoit encore un potentiel.

"Alex et moi avons toujours eu un sentiment positif avec la voiture. Nous savons que le rythme est là et que, même en cas de problème, nous sommes rapides."

"C’est toujours important. Évidemment, nous sommes motivés par les résultats, et seuls les résultats comptent. Mais s’il y a une chose que j’ai constatée cette année, c’est que je ne manque pas de rythme, et j’ai juste besoin que ces choses stupides cessent de nous arriver."