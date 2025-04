Simulations de qualifs, réglages : comment Red Bull a retourné la situation à Djeddah

Helmut Marko pense que Red Bull perd beaucoup de temps face à McLaren F1 lors des essais libres. Là où l’équipe anglaise est rapidement au niveau pour la suite de son week-end, la structure autrichienne débloque de la performance jusqu’à la fin des EL3, de manière à se rapprocher au dernier moment des meilleurs.

"Nos séances d’essais du vendredi sont loin d’être bonnes ou mauvaises. Nous avons du mal à faire en sorte que la voiture soit à mi-chemin pour les qualifications. Si les essais étaient mieux organisés, on pourrait s’en rendre compte le vendredi, par exemple. Nous devons changer beaucoup de choses."

Ces difficultés ont été moindres à Djeddah : "Je pense que c’était le meilleur vendredi depuis un bon moment. Nous avons fait des réglages différents et, pour le tour de qualification, cela fonctionne. Nous sommes beaucoup plus proches des McLaren."

Marko reconnait que la victoire était possible pour Max Verstappen sans pénalité : "Le point positif est que nous avions le rythme, l’usure des pneus était sous contrôle. Mais une fois de plus, on a pu voir à quel point les dépassements sont difficiles. Après la pénalité, nous nous sommes concentrés sur l’obtention de la deuxième place."

Cette aisance à placer la RB21 dans une bonne fenêtre d’exploitation a été une des raisons aux meilleures performances de Djeddah, parmi d’autres que Marko détaille : "La nette amélioration par rapport à Bahreïn est due à plusieurs facteurs."

"Nous avons évolué dans la bonne direction en termes de réglages, et cela s’est vérifié une fois de plus - trouver les bons réglages est difficile avec notre voiture, mais si nous atteignons la meilleure fenêtre d’efficacité, alors la voiture est tout à fait compétitive. Si cela ne fonctionne pas, comme à Bahreïn, nous serons aux alentours de la sixième place."

"L’amélioration est également liée aux caractéristiques de la piste. À Bahreïn, on trouve principalement des virages moyennement rapides et une surface très rugueuse. Djeddah est complètement différent - des virages très rapides et fluides et un asphalte qui ne provoque pratiquement pas d’usure des pneus."

"On a pu remarquer que les pilotes ne se sont pratiquement pas plaints des pneus pendant la course, et qu’ils ont pu rouler à fond. J’ai dit que Red Bull devait revoir son approche pendant les essais. Cela a été mis en œuvre à Djeddah, par exemple en rendant les simulations de qualification plus réalistes, ce qui nous donne une meilleure indication de notre position."

Marko insiste : Verstappen "était devant" au freinage

Marko maintient que la pénalité de Verstappen lui a coûté la victoire : "Avec un peu de recul par rapport à l’action du Grand Prix d’Arabie saoudite sur le circuit de la Corniche de Djeddah, je maintiens que la pénalité de cinq secondes de Max Verstappen lui a coûté la victoire."

"Les dépassements deviennent de plus en plus difficiles en Formule 1 moderne, car dès qu’un pilote se retrouve dans les turbulences de la voiture qui le précède, sa propre voiture perd non seulement en performance aérodynamique, mais elle affecte aussi les pneus."

"A Djeddah, nous avons vu comment Max a pu distancer Oscar Piastri de 2,5 secondes dans la première partie de la course. Après l’arrêt, Verstappen a rattrapé du temps sur l’Australien, ce qui me montre qu’il avait la vitesse pour gagner. Mais au final, Max ne s’est pas suffisamment rapproché pour attaquer Piastri."

"Il n’y a pas eu beaucoup de discussions à la radio sur le fait de rendre la place à Piastri pour éviter cette pénalité. Notre expert en stratégie et notre personne de contact à la FIA l’avaient signalé. Nous avions vu plusieurs cas en Formule 2 dans le premier virage qui étaient à peu près les mêmes que Verstappen contre Piastri plus tard."

"Il n’y a pas eu de pénalités, juste des avertissements. Luke Browning l’a même fait deux fois et s’en est sorti sans pénalité" poursuit Marko, qui ressort aussi l’argument du fait que Verstappen a repassé Piastri aux alentours du point de corde, en omettant que cela était dû à une survitesse de son pilote, qui l’aurait empêché de passer le premier virage.

"Nous avons davantage vu la scène comme un incident de course, ce qui peut arriver de temps en temps dans le premier virage après le départ. Les images étaient également un peu déformées. La première prise de vue de la caméra montrait Piastri clairement devant, mais dans la zone de freinage proprement dite, Max était à nouveau devant."

"Nous étions donc optimistes quant à l’absence de pénalités et avons donc décidé de ne pas abandonner la position, tout en sachant qu’une fois derrière Piastri, il serait difficile de repasser devant la McLaren. Le départ de Max n’était pas aussi bon que celui de Piastri, Verstappen avait des roues qui tournaient en deuxième et troisième vitesse, ce qui a permis à Piastri d’égaliser."