Resta révèle sur quel point Mercedes F1 va ’se concentrer’ avant Miami

Simone Resta, directeur technique adjoint de Mercedes F1, admet que le rythme et la dégradation des pneus des W16 de George Russell et Andrea Kimi Antonelli était décevant. L’Italien note que Russell a sacrifié sa fin de course en tentant de suivre ses rivaux directs, ce qui n’est pas bon signe.

"Il a poussé trop fort pour rester avec Charles et défendre avec Norris et il a perdu l’avantage des pneus et il en a payé le prix à la fin du relais" a déclaré Resta. "Nous pensions, sur la base des données du vendredi, que nous aurions pu être compétitifs et nous battre pour un podium."

"En réalité, lors de la course, nous avons été un peu moins compétitifs que nous le pensions et il y a encore du travail à faire. Nous savons que nous avons parfois de la marge à trouver dans les conditions de la piste chaude où les pneus se dégradent trop thermiquement, donc nous devons nous concentrer sur ce point avant d’aller à Miami."

C’est la première fois que Mercedes subit des problèmes de pneus cette année, et Resta veut vite les effacer : "Nous avons plusieurs courses passionnantes à venir et nous devons résoudre nos problèmes de gestion des pneumatiques si nous voulons être régulièrement aux avant-postes. Nous avons l’occasion de le faire à partir de Miami."

Néanmoins, les conditions seront délicates en Floride, notamment à cause du planning : "Miami sera également un week-end assez particulier parce qu’il s’agira d’un week-end de Sprint et qu’il n’y aura donc pas beaucoup de temps pour apprendre avant de commencer le Sprint."

"Il y a donc beaucoup de travail à faire pour analyser les données, tirer des conclusions et ensuite cibler ce qu’il faut faire différemment à Miami pour redevenir compétitifs comme nous l’avons été au début de la saison."