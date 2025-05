Shaila-Ann Rao fait un retour choc au sein de la FIA !

La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) a annoncé la nomination de Shaila-Ann Rao au poste de conseillère présidentielle de Mohammed Ben Sulayem.

C’est un retour choc après un départ fin 2022 assez tumultueux (à lire ici) ! Mme Rao conseillera le président de la FIA sur diverses questions, notamment réglementaires et commerciales, liées aux sept Championnats du monde de la FIA. Elle prendra ses fonctions ce 1er mai 2025.

Mme Rao est avocate doublement qualifiée (avocate anglaise et avocate française inscrite au Barreau de Paris). Elle possède une solide expérience du sport automobile international, ayant précédemment occupé les fonctions de Secrétaire générale par intérim pour le sport automobile et de Directrice juridique de la FIA. Elle a également été directrice juridique de l’écurie Mercedes F1 et conseillère spéciale de son PDG et directeur d’écurie, Toto Wolff.

La nomination de Mme Rao intervient à un moment charnière pour la FIA, alors que la Fédération poursuit avec succès sa transformation organisationnelle et sa réforme financière, comme en témoignent les prévisions de résultats d’exploitation de 2,2 millions d’euros pour 2024, contre -24 millions d’euros en 2021.

Le Président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a déclaré : « Je suis ravi d’accueillir à nouveau Shaila-Ann Rao au sein de la FIA. Son parcours exceptionnel dans le sport automobile mondial sera un atout précieux pour moi et mon équipe, alors que nous continuons d’améliorer les cadres réglementaires et commerciaux de tous les Championnats du Monde FIA, au bénéfice de nos pilotes, de nos équipes et de nos Clubs Membres. Elle me conseillera également sur les questions relatives à tous les promoteurs des Championnats du Monde FIA. »

Shaila-Ann Rao, conseillère du Président de la FIA, a ajouté : « Je me réjouis de conseiller le Président de la FIA sur les Championnats du Monde FIA ​​et de poursuivre les progrès significatifs déjà réalisés durant son mandat présidentiel pour renforcer les cadres réglementaires et commerciaux des Championnats. La FIA occupe une place unique dans le sport mondial, et je suis ravie de la soutenir en cette période et d’aider le Président de la FIA à bâtir un avenir encore plus prometteur pour le sport automobile. »