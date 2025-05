McLaren F1 confirme envisager des consignes d’équipe pour Norris ou Piastri

Depuis la fin du Grand Prix d’Arabie saoudite, il y a eu beaucoup de commentaires de la part de consultants et anciens pilotes de F1 concernant la situation chez McLaren F1.

Avec un Oscar Piastri en forme et un Lando Norris qui doute parfois de lui et commet des erreurs coûteuses, notamment en qualifications, la situation pourrait se régler d’elle-même et l’Australien pourrait devenir assez rapidement le pilote sur lequel McLaren doit miser.

Ou, à l’inverse, Norris va reprendre le dessus et rendre à nouveau le débat difficile en interne concernant la lutte pour le titre pilotes : faut-il laisser les deux se battre jusqu’au bout, au risque qu’un 3e pilote comme Max Verstappen en tire profit ?

Andrea Stella, le patron de McLaren F1, a laissé entendre que l’équipe pourrait être contrainte d’imposer des consignes à Norris ou Piastri... mais sans vouloir trancher dans la lutte pour le titre entre eux pour le moment.

"Des consignes ? Je ne peux pas exclure que cela puisse arriver," répond l’Italien lorsqu’on l’a interrogé à Miami sur la possibilité d’imposer des consignes favorisant un pilote par rapport à l’autre.

"Mais il est encore tôt pour trancher entre les deux pour le titre. Avoir deux pilotes extrêmement compétitifs présente des avantages, et je pense que cet avantage à long terme est prépondérant, et c’est ce que l’on recherche, à mon avis."

"Mais il pourrait arriver, épisodiquement, que l’un des deux pilotes soit un peu contrarié par une décision de l’équipe ou par le déroulement de la course."

"Nous en sommes donc très conscients. Comme pour une éventuelle collision entre eux, le sujet des consignes a déjà été abordé en interne. Nous ne parlons pas de ’si cela arrive’, mais de ’quand cela arrive’, car nous sommes conscients que c’est un sujet très difficile et qu’il vaut mieux baliser au maximum avant."

"Nous en sommes conscients en tant qu’équipe, et Lando et Oscar le sont également. Cela n’évitera évidemment pas les contrariétés ’à chaud’ mais l’acceptation sera plus facile."