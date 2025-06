A-t-il été anti-sportif ? Verstappen répond sur un ton provocateur et dédaigneux à la presse

Devant la presse écrite, alors qu’il venait d’apprendre qu’il n’est plus qu’à un point d’une suspension pour un Grand Prix (l’enquête concernant sa collision avec Leclerc étant encore en cours à ce moment), Max Verstappen a adopté un ton provocateur – et dédaigneux – en évoquant son accrochage avec George Russell en fin de course au Grand Prix d’Espagne, mais a finalement réfuté l’hypothèse d’un accrochage délibéré.

Verstappen s’est montré peu intéressé à donner des réponses détaillées sur l’incident lors de ses échanges avec la presse écrite. Lorsque Nico Rosberg, champion F1 2016, a dit que "cela devait entraîner une disqualification" parce qu’il avait été "anti-sportif", Verstappen a répondu : "C’est son avis. Chacun peut avoir son avis."

Mais il a finalement réagi lorsqu’on lui a dit que cela semblait délibéré vu à la télévision : "Non, je pense que c’était une erreur de jugement."

Ce que les commissaires n’ont pas retenu. Et il se retrouve avec 11 points sur 12 sur sa licence, à un point d’une suspension. Mais Verstappen se défend.

"Dans la ligne droite, j’ai déjà été percuté par Leclerc, puis dans le premier virage également par Russell."

"Ensuite, ils m’ont dit de lui rendre sa place. Honnêtement, je pense que le plus gros problème que nous rencontrons, ce sont les standards de course : ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas n’est pas très naturel. Et c’est assez frustrant. Et parfois, cela joue en votre faveur, parfois contre vous, et aujourd’hui, cela a joué contre moi."

Il est apparu depuis, par le biais d’un verdict des commissaires, que Verstappen aurait été exempté de pénalité pour avoir pris le dégagement au virage 1, même s’il n’avait pas restitué sa position.

Quoi qu’il en soit, Verstappen a rejeté l’idée que les points perdus – neuf points actuellement, compte tenu de la pénalité de 10 secondes qui l’a fait passer de la cinquième à la dixième place du classement – ​​aient eu une incidence sur le championnat.

"Je n’ai jamais dit que j’étais dans une lutte pour le titre, tout d’abord ! Jusqu’à présent, chaque course a été difficile. Quand les McLaren réussissent, elles sont imbattables. Et je pense que c’est assez clair cette saison."

Quant à la décision de passer des tendres usagés aux durs neufs – un pneu « vraiment mauvais » – pour ce dernier restart, Verstappen a déclaré qu’il fallait l’analyser et que jusque-là, Red Bull avait tout fait correctement en termes de stratégie.

"Je pensais que les durs auraient pu être un peu meilleurs, mais ce n’était pas le cas, surtout à six tours de l’arrivée. Tout le monde peut foncer à fond avec des tendres et l’adhérence est limitée par rapport aux autres."

On ne s’attendrait guère à ce que Max Verstappen exprime le moindre remords, compte tenu de sa confiance inébranlable en ses capacités.

En fait, extraire ce que Verstappen pensait de l’incident a demandé un certain travail des journalistes !

Lorsqu’on lui demande si Russell a raison lorsqu’on lui dit qu’il donne un mauvais exemple aux jeunes, il répond : "OK, eh bien, j’apporterai des mouchoirs la prochaine fois."

Invité à revenir sur l’incident, il a simplement répondu que Russell avait "son opinion" et qu’il avait "la sienne".

Il a continué sur ce ton. Sa réponse à la question de savoir s’il regrettait sa conduite résume parfaitement l’approche de Verstappen : "Je pense que dans la vie, il ne faut pas trop regretter, surtout pas en F1."