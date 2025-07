Sauber F1 salue ’la performance sans faille’ de Bortoleto à Spa

Sauber F1 continue sa belle moisson de points après le Grand Prix de Belgique, puisque l’équipe suisse en est à sa cinquième course consécutive avec des points à l’arrivée. Hier à Spa-Francorchamps, c’est Gabriel Bortoleto qui a inscrit deux points, portant à 37 unités le total de l’équipe en cinq courses, contre 6 points lors des huit courses précédentes.

Jonathan Wheatley, le directeur du team, a adressé des félicitations particulières à Bortoleto dans son débriefing du week-end, expliquant les stratégies et décisions opérationnelles de l’équipe.

"La course a été considérablement retardée suite à de fortes pluies avant le départ, ce qui a suscité de nombreux débats sur le choix des pneus. Finalement, une fois les pilotes lancés, les conditions ont rendu les choses relativement simples. Nos deux pilotes ont pris un bon départ et ont bien géré leurs premiers tours" a déclaré Wheatley.

"Gabriel a une fois de plus réalisé une performance sans faille. Il a été d’une solidité exemplaire tout au long du week-end, à chaque séance d’essais, au sprint et pendant la course. Terminer 9e signifie marquer des points pour la cinquième course consécutive, ce qui est une belle réussite et témoigne du travail acharné de tous, à l’usine comme en piste."

Hors des points pour quelques dixièmes de seconde, Nico Hülkenberg a eu moins de réussite : "La course de Nico s’est avérée plus difficile. Alors que son rythme commençait à baisser en deuxième partie de course, il est devenu évident que la stratégie initiale à un seul arrêt le laisserait exposé."

"Nous avons donc décidé de le stopper une deuxième fois. Malheureusement, il est revenu derrière Ocon, ce qui a entraîné une perte de temps dans le trafic, et nous n’avons pas pu optimiser la stratégie comme prévu. Ce genre de décisions est toujours plus facile à évaluer avec le recul, et nous les analyserons attentivement une fois de retour à l’usine."

Désormais, l’objectif pour Sauber sera de signer un nouveau top 10 à Budapest avant la pause estivale : "Globalement, ce fut un nouveau week-end encourageant pour l’équipe, et nous chercherons à poursuivre sur cette lancée en Hongrie."