Permane se félicite de ’l’excellent rythme’ de Racing Bulls en Belgique

Racing Bulls a marqué quatre points grâce à Liam Lawson en Belgique, tandis qu’Isack Hadjar n’a pas réussi à faire mieux que dernier à un tour. En effet, le Français a connu un problème et son directeur, Alan Permane, s’en excuse.

"Tout d’abord, nous tenons à présenter nos excuses à Isack. Il a rencontré un problème avec sa voiture, constaté dès le 8e tour environ, ce qui lui a fait perdre beaucoup de vitesse en ligne droite et lui a coûté beaucoup de temps en course" a déclaré Permane.

"C’est dommage, car il a eu une excellente voiture tout le week-end et un excellent rythme. Sans cela, je suis sûr que le résultat aurait été très différent" poursuit-il, avant de saluer le résultat de Lawson.

"Liam a réalisé une course quasi parfaite, il a géré ses pneus de manière exceptionnelle, aussi bien en intermédiaires qu’en pneus secs. Il était solide et a pu facilement s’échapper de Bortoleto derrière lui, et il était très satisfait de la voiture dans l’ensemble."

En Hongrie, Permane espère que Racing Bulls évitera les problèmes et mettra ses deux voitures dans le top 10 : "Il n’y a que quelques jours pour faire le bilan de cette course, car nous arrivons rapidement à Budapest, avec un circuit et un niveau d’appui très différents."

"Il fera beaucoup plus chaud et nos pneus seront différents, mais nous nous attendons à ce que notre voiture soit performante et nous aurons notre objectif habituel : amener nos deux voitures en Q3 et dans les points."