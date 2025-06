Sauber F1 a enfin l’impression de pouvoir se battre cette année

La rapidité des progrès de Sauber a coïncidé avec l’arrivée de Jonathan Wheatley à la tête de l’équipe.

Il est à noter qu’à Barcelone Sauber a signé le meilleur arrêt au stand. Durant son mandat de directeur sportif chez Red Bull, l’écurie de Milton Keynes a constamment été la plus rapide dans la voie des stands, la précision opérationnelle dans ce domaine étant une priorité pour Wheatley.

Cet exploit a été réalisé le week-end même où Nico Hülkenberg a signé le meilleur résultat de Sauber, une cinquième place, coïncidant avec l’introduction d’une importante mise à niveau de la C45.

"L’arrêt a été superbe ! L’équipe travaille de mieux en mieux de ce côté et, évidemment, j’essaye d’inculquer ce que j’ai appris ces dernières années. Mais les gars étaient déjà en gros progrès depuis l’an dernier, avant mon arrivée donc. Et, pour les évolutions, j’étais ravi que la mise à niveau ait répondu à nos attentes, et les retours des pilotes étaient cohérents," commente Jonathan Wheatley.

"Nous avions une vraie voiture de course. C’est la première fois que je ressens cela depuis que je suis ici, et c’est une sensation formidable. J’essaie de profiter un peu du moment présent avant de me lancer dans la prochaine course !"

"Il y a tellement de travail acharné et de passion dans cette équipe, et j’espère que nous pourrons utiliser cela comme un tremplin pour la feuille de route que nous avons établie vers nos objectifs. J’espère que nous pourrons poursuivre sur cette lancée."

"C’est un immense soulagement, car nous savons de quoi nous sommes capables. Nous n’avons pas eu beaucoup de chance, quelques petits soucis par-ci par-là, et ce ne serait pas le premier point depuis Melbourne, vous savez ? L’énergie au sein de l’équipe est formidable. Cela ne fait que la renforcer."

L’équipe a apporté des modifications à son fond plat et à son capot moteur, ainsi que des ajustements à sa dérive d’aileron avant afin de coïncider avec les nouveaux tests de charge statique introduits en Espagne.

Interrogé sur l’ampleur du gain de temps au tour de Sauber grâce aux améliorations, ou si ces progrès ont été masqués par les ailerons avant plus rigides, Wheatley a déclaré : "Je pense que nous devons vraiment nous concentrer sur les longs relais pour nous faire une idée précise."

"Mais j’ai dit qu’il nous fallait au moins un dixième de seconde pour nous engager dans la lutte avec les autres. C’est de cela dont il est question. Avant, quand on installait une évolution, on espérait gagner une demi-seconde. Mais tout est si serré."

"Combien de fois avons-nous manqué la Q2 pour un centième de seconde ? Donc, chaque performance que vous apportez à la voiture fera la différence, et honnêtement, la meilleure stratégie est d’avoir la voiture la plus rapide."