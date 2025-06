Sauber - Audi F1 est déjà meilleure que Red Bull dans de nombreux domaines

L’écurie Sauber, propriété d’Audi, est déjà « meilleure » que Red Bull dans certains domaines.

C’est l’affirmation étonnante de Jonathan Wheatley, ancien directeur sportif de Red Bull de longue date, qui, au milieu des turbulences liées à Christian Horner l’an dernier, a décidé d’accepter une offre pour devenir le nouveau directeur de l’écurie Audi F1.

Cette année, Sauber est en pleine transition avant son changement de nom en tant qu’écurie d’usine Audi à partir de 2026.

Cependant, Mattia Binotto, directeur général d’Audi F1, a averti il ​​y a quelques jours que la marque allemande pourrait ne pas débuter avec un moteur d’usine pleinement compétitif l’an prochain. Et Sauber a passé plusieurs années à stagner en bas du classement, même si la cinquième place de Nico Hülkenberg à Barcelone a offert un peu d’espoir.

"Nous voulons être pleinement opérationnels d’ici 2030," nous a confié Wheatley, le directeur de l’écurie.

"Nous avons l’ingrédient essentiel pour cela : nos collaborateurs sont non seulement compétents, mais aussi très motivés et passionnés par leur travail. Cela a été une surprise pour moi."

"Car ces dernières années n’ont pas été faciles. Il serait facile de se laisser aller, mais les gens débordent d’enthousiasme. Il nous faut maintenant canaliser cette énergie dans la bonne direction."

On pense qu’une certaine acrimonie persiste entre l’ancien patron de Wheatley chez Red Bull, Christian Horner. Les deux hommes s’affrontent désormais lors des réunions des directeurs d’équipe de F1.

Quand on lui a demandé s’il avait appris quelque chose de Horner, Wheatley a répondu : "Ce n’était pas seulement de Christian ; beaucoup de gens m’ont influencé."

"J’ai eu d’excellents managers et d’autres moins bons. Je combine ces expériences avec celles de mon expérience de mécanicien, de directeur sportif et, finalement, avec ce que je vis actuellement. J’apprends encore chaque jour."

"Ma règle la plus importante est et sera toujours : accueillir et traiter chacun comme on aimerait être traité. Je connais la responsabilité qui m’incombe et je veux montrer la voie. Des problèmes peuvent survenir, mais nous ne devons pas nous laisser détourner de notre objectif."

Ce qui est relativement clair, c’est que Wheatley apporte une grande expérience de Red Bull quant à la manière de structurer une équipe véritablement championne.

Interrogé sur les leçons qu’Audi peut tirer de Red Bull, il a insisté : "Il s’agit d’établir des processus clairs. Nous devons expliquer clairement à chacun sa position, ses responsabilités et la structure hiérarchique."

"Mais tout n’est pas mauvais. Il y a même beaucoup de choses qui fonctionnent déjà mieux ici que ce à quoi j’étais habitué chez Red Bull."

Par exemple, explique-t-il : "La gestion du trafic pendant les qualifications."

"La communication avec le centre opérationnel de l’usine pendant les Grands Prix s’améliore également. Ces éléments peuvent faire toute la différence et ce que je constate me donne confiance."