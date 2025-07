Sainz : Russell est certainement affecté par son avenir incertain

Carlos Sainz a émis l’hypothèse que George Russell « cachait » l’impact de son avenir incertain chez Mercedes.

L’avenir de Russell en F1 est en effet lié aux spéculations entourant Max Verstappen. Mercedes serait intéressée par le quadruple champion du monde, sous contrat avec Red Bull jusqu’en 2028.

Si Verstappen a refusé de commenter ou même de démentir, son entourage a depuis confirmé des discussions en cours avec l’équipe allemande.

Les deux pilotes Mercedes se sont dits confiants quant à leur présence au sein de l’équipe en 2026.

Sainz, qui savait dès le début de la saison 2024 qu’il serait sans baquet après le recrutement de Lewis Hamilton par Ferrari, comprend la situation de Russell.

"En tant que pilote de course, ce n’est pas une situation idéale. Nous essayons tous de cacher le fait que cela nous affecte, nous essayons de ne pas être affectés."

"Je suis convaincu, comme l’an dernier, qu’on peut réaliser une très bonne saison malgré tout ce bruit autour de son avenir et de son équipe. Ce que George accomplit cette année en est la preuve. En même temps, ce n’est pas idéal. C’est du bruit pour vous, pour l’équipe, pour vos ingénieurs et vos mécaniciens."

"Dans une situation idéale, la façon dont vous courez, dont vous obtenez des résultats et dont vous êtes champion du monde se fait dans le calme, avec une confiance absolue entre vous et l’équipe, et un engagement total des deux parties."

"Même si vous pouvez encore réaliser une saison très réussie, ce n’est pas la situation idéale et ce n’est pas ce que souhaitent les pilotes."

"George est donc certainement plus affecté par tout ça qu’il ne veut bien le dire."