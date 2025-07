Grande-Bretagne, EL3 : Leclerc en tête, quatre pilotes dans un mouchoir !

C’est déjà l’heure de la dernière séance d’Essais Libres du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, où se déroule ce week-end la 12e des 24 manches de la saison 2025 de F1.

Après une première séance dominée par Lewis Hamilton et des EL2 qui ont vu Lando Norris terminer premier, on peut s’attendre à ce que la lutte entre McLaren et Ferrari reprenne de plus belle sur les terres du Northamptonshire.

Avec une soirée et une matinée de travail en plus, il faudra aussi surveiller les performances des Mercedes ainsi que de Max Verstappen, qui n’étaient pas loin lors des deux premières séances du week-end.

12h10 : Malgré la confirmation pour ce week-end de Franco Colapinto, Valtteri Bottas a confirmé avoir des discussions avec Alpine, et l’intérêt de Flavio Briatore à son sujet.

12h14 : Christian Horner a par ailleurs confirmé que Yuki Tsunoda resterait jusqu’à la fin de saison avec Red Bull, malgré ses difficultés. Quand on se rappelle de certaines promesses du genre, notamment envers Pierre Gasly en 2019, deux semaines avant de le licencier, on peut se demander si le Japonais n’a pas reçu ici le baiser de la mort de la part de son patron.

12h21 : Les conditions sont plus fraîches, avec 20 degrés dans l’air et 26 degrés sur la piste. Néanmoins, les risques de pluie pour cette séance ne sont que de 10 %.

12h23 : Pour Zak Brown, le PDG de McLaren, c’est Verstappen qui entretient le flou sur son avenir en ne répondant pas aux questions.

12h28 : Le départ des EL3 est retardé car les commissaires nettoient les boules de gomme sur la piste.

12h33 : La séance va débuter à 12h35.

12h35 : C’est parti pour les EL3 ! Pierre Gasly est le premier à prendre la piste en pneus tendres.

12h38 : Franco Colapinto est également en piste, et les Aston Martin les rejoignent.

12h39 : Gasly signe un premier chrono en 1’28"552.

12h40 : Colapinto fait mieux en 1’28"518.

12h45 : Lewis Hamilton prend la première place en 1’27"351. Les Aston sont revenues au stand sans faire de chrono, et Nico Hülkenberg est en piste.

12h50 : Hamilton améliore en 1’26"529.

12h52 : L’ingénieur d’Oscar Piastri lui dit que le vent est similaire aux EL2, avec 20 à 25 km/h, et de dos dans le virage 3.

12h55 : Norris se place à une demi-seconde de Hamilton, et Leclerc fait mieux en 1’26"494. Verstappen se place à 5 millièmes du Monégasque.

12h56 : Lance Stroll et Carlos Sainz sont sortis en pneus mediums, tout comme Alex Alon qui se place septième, derrière Andrea Kimi Antonelli, et devant Yuki Tsunoda et Oscar Piastri. George Russell s’est emparé auparavant du quatrième temps.

12h58 : Isack Hadjar prend le meilleur temps provisoire en pneus durs.

12h59 : Stroll a rattrapé in extremis un début de tête-à-queue, mais il a semblé ne pas pouvoir corriger comme il le souhaitait la glissade initiale avec sa main droite, opérée récemment.

13h01 : Norris améliore en cinquième place et Piastri se place sixième, tandis que Gabriel Bortoleto est en septième place.

13h02 : Leclerc améliore grandement en 1’25"922. Verstappen améliore également mais reste à 0"244 de Leclerc.

13h03 : Tsunoda remonte au septième rang, mais à 1"2 de Leclerc, et donc à une seconde de Verstappen. Antonelli prend le troisième chrono à 0"538 de Leclerc.

13h05 : Hamilton améliore à quatre dixièmes de Leclerc, malgré le meilleur premier secteur absolu.

13h06 : Oliver Bearman a signé un joli sixième chrono en pneus mediums.

13h07 : Antonelli s’est fait une frayeur dans le virage 12, le très rapide Becketts.

13h08 : Verstappen était en train d’améliorer mais a été gêné par une Alpine.

13h12 : Leclerc annonce quelques gouttes de pluie au virage 9, "mais rien de gros".

13h14 : Russell remonte en deuxième position à 0"203 de Leclerc, et Antonelli ne signe que le cinquième temps à une demi-seconde malgré le meilleur premier secteur absolu.

13h17 : Lawson et Gasly se sont perturbés mutuellement en piste, mais c’est le Néo-Zélandais qui semble dans le collimateur des commissaires, qui ont noté l’incident.

13h18 : Norris améliore en 1’25"606 !

13h19 : Piastri améliore à son tour et prend la tête de la séance en 1’25"566.

13h21 : Les commissaires ne donnent pas suite à l’incident entre Lawson et Gasly. Mais Lawson reçoit toutefois un drapeau noir et blanc pour pilotage erratique.

13h22 : Verstappen améliore à son tour et s’empare de la deuxième place à 0"019, entre les deux McLaren, et Tsunoda se place cinquième à une demi-seconde.

13h23 : Albon se place sixième pour son premier chrono en tendres.

13h24 : Leclerc améliore à son tour et prend la tête en 1’25"498. Les quatre premiers se tiennent en 0"108.

13h25 : Hadjar remonte en huitième position, et Bearman améliore à son tour et se place sixième !

13h26 : Hamilton était en train d’améliorer le meilleur chrono de la séance mais le drapeau rouge a été déployé car il y a un débris à l’entrée de Stowe.

13h29 : La séance va reprendre à 13h31 avec 4 minutes à disputer.

13h34 : Russell a raté un virage dans son tour rapide et revient en milieu de piste au milieu d’autres voitures.

13h35 : Le drapeau rouge est déployé car Bortoleto est arrêté dans les graviers avec une voiture abîmée. Il a fait un tête-à-queue dans l’herbe à Becketts et la suspension s’est cassée dans l’herbe pendant qu’il faisait son tête à queue. La séance est finie. Et Bearman a tapé aussi le mur, l’avant de la voiture est cassé après un tête-à-queue à cause des freins froids à l’entrée des stands ! L’Anglais risque une enquête et une pénalité car l’incident est arrivé sous drapeau rouge.

La séance se termine donc avec un meilleur temps de Leclerc devant Piastri, Verstappen et Norris. Tsunoda est cinquième devant Bearman, Albon, Russell, Hadjar et Lawson pour le top 10.

Hamilton est 11e puisqu’il n’a pas pu améliorer, devant Sainz, Ocon, Antoneli et les Sauber. Les Aston Martin et les Alpine ferment la marche avant la qualification qui aura lieu à 16h, heure française.