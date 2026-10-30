GP du Mexique, EL1 : Leclerc se place en tête devant Antonelli, 10 jeunes pilotes en piste

Le Grand Prix du Mexique va débuter avec les EL1 sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, avec une séance qui s’annonce complexe. En effet, les équipes vont devoir comprendre comment l’altitude agit sur le turbo, et les besoins de récupération d’énergie pour compenser les éventuelles pertes de puissance. Et si c’est le cas, la gestion du déploiement sera encore plus délicate. Pour travailler cela, la plupart des teams vont devoir se reposer en partie sur un rookie.

Il y aura en effet dix jeunes pilotes au volant lors de ces EL1. Chez McLaren, Leonardo Fornaroli remplace Lando Norris. Chez Red Bull, Ayumu Iwasa est dans la voiture de Max Verstappen, tandis que Frederik Vesti est à la place de George Russell chez Mercedes.

Ferrari est la seule équipe à ne pas aligner de jeune pilote ce vendredi. Alpine donne une chance à Gabriele Mini, qui prend le volant de Franco Colapinto, et Williams fait de nouveau appel à Luke Browning, qui prend la place d’Alex Albon.

Racing Bulls va pouvoir évaluer Nikola Tsolov, qui prend le volant de Liam Lawson. Haas a placé Ryo Hirakawa dans la monoplace d’Esteban Ocon, et Audi offre son premier galop d’essais en EL1 à Freddie Slater, futur pilote de F2 en 2027, qui prend la voiture de Gabriel Bortoleto.

Aston Martin laisse Jak Crawford rouler dans la monoplace de Lance Stroll et Cadillac va tenter d’offrir à Colton Herta sa Superlicence. Il prend le volant de Valtteri Bottas, qu’il pourrait ironiquement remplacer l’année prochaine.

En matière d’évolutions, McLaren, Red Bull, Ferrari et Racing Bulls apportent des évolutions à leur capot moteur pour offrir davantage de refroidissement aux voitures, ce qui sera un autre défi du week-end à Mexico.

Audi amène quant à elle des écopes de freins revues, ce qui servira à améliorer la performance aérodynamique, tandis qu’Alpine a une ailette d’échappement reprofilée pour s’adapter aux conditions et au tracé.

19h00 : On rappelle que Kimi Antonelli peut être sacré ce week-end en inscrivant seulement deux points. Si ce n’est pas le cas, il gagne aussi le titre si la victoire ne revient pas à George Russell ou Lewis Hamilton. Pour Mercedes, le titre est possible aussi, mais il faudra terminer 1et et 2e ou 1er et 3e en espérant que Ferrari ne marque que peu de points, puisque l’équipe doit reprendre 39 unités à la Scuderia pour valider sa couronne.

19h06 : Un des sujets brûlants du week-end est évidemment la fin de saison, alors que le Moyen-Orient est désormais une région dans laquelle tous les pays déconseillent de se rendre. Les pilotes de F1 admettent être inquiets de ce qui va être décidé, notamment après que le MotoGP semble maintenir son déplacement au Qatar.

19h10 : Red Bull a confirmé que son problème d’embrayage ne serait pas résolu avant l’année prochaine, alors que cette phase a de nouveau coûté cher à l’équipe à Austin. Laurent Mekies a donné les raisons de ce délai particulièrement long.

19h15 : Les contretemps avaient provoqué la colère des pilotes en course aux USA, et notamment celle d’Isack Hadjar, très virulent envers son équipe. Le Français a reconnu qu’il n’aurait pas dû s’en prendre publiquement à Red Bull à ce point.

19h18 : Chez Audi, on a appris ce vendredi le départ de Beat Zehnder, un des cadres de l’équipe depuis près de quatre décennies, qui n’aura plus sa place dans l’organigramme au fil de la restructuration menée dans l’ancienne structure Sauber.

19h23 : Deux pilotes étaient malades en ce début de week-end à Mexico, Kimi Antonelli et Valtteri Bottas. Lando Norris a reconnu qu’il est facile d’attraper un virus, surtout avec autant de voyages en fin d’année. Il a aussi expliqué comment il met toutes les chances de son côté pour rester en bonne santé.

19h28 : Ce sont d’autres secrets qu’a livré Lewis Hamilton au Mexique, en expliquant comment il parvenait à rester en forme au fil des années après 20 saisons au plus haut niveau. Il a notamment refusé les critiques selon lesquelles son âge lui coûterait en performance.

19h30 : C’est parti pour les EL1 du GP du Mexique ! Les monoplaces sortent pour beaucoup d’entre elles avec des capteurs aérodynamiques, certainement pour étudier l’impact de l’altitude sur un kit aéro qui n’est pas adapté spécifiquement pour le circuit, contrairement aux années précédentes.

19h35 : Charles Leclerc signe le premier temps de référence en 1’21"965, en pneus durs. Il a plus d’une seconde d’avance sur les autres pilotes ayant signé un chrono.

19h36 : Antonelli fait mieux en 1’21"656. Pérez est pour l’instant troisième à huit dixièmes, signe que les performances peuvent encore nettement progresser, d’autant qu’Antonelli a fait une erreur.

19h38 : Iwasa se place en tête en 1’21"351, et Oliver Bearman se place juste derrière lui.

19h39 : Arvid Lindblad fait mieux en 1’21"082, battu par Antonelli en 1’20"814. Le pilote Racing Bulls était en gommes mediums.

19h40 : Et Hadjar est au ralenti ! Le Français dit qu’il a un problème et semble tenter de rejoindre son stand.

19h42 : Bottas s’élancera en fond de grille dimanche, Cadillac ayant dépassé ses quotas de pièces sur cinq éléments, ce qui lui confère 50 places de pénalité. C’est donc un renvoi automatique en fond de grille. Bortoleto prendra aussi cinq places de pénalité.

19h43 : Hadjar a rejoint son stand, et Red Bull va travailler sur la résolution de son problème. Nico Hülkenberg s’est placé deuxième.

19h45 : Gabriele Mini ne fait pas mieux que 19e, Hirakawa améliore en huitième place, et Leclerc prend la tête en 1’19"917 en gommes dures.

19h46 : Tsolov s’est placé devant Lindblad, mais la piste évolue rapidement.

19h49 : Sur F1 TV, le directeur de Haas, Ayao Komatsu, a assuré que Bearman sera confirmé "bientôt" pour 2027 : "Il y a des choses à régler autour du contrat mais ce sera confirmé bientôt". En revanche, Rafael Camara, futur titulaire de l’équipe, n’aura pas de roulages en EL1 : "Il ne fait pas partie de nos pilotes cette année, on continuera comme on est actuellement".

19h53 : Pierre Gasly, avec un casque spécial, se place cinquième entre Fernando Alonso et Bearman. A noter qu’Iwasa est toujours troisième.

19h56 : Hamilton remonte en troisième place, Iwasa améliore mais reste quatrième.

19h57 : Audi rappelle Slater au garage car un ventilateur est resté accroché sur un des pontons quand il est sorti en piste. Pas sûr que cela plaise aux commissaires, d’autant que la pièce est visible puisqu’elle est jaune fluo.

19h58 : Et les commissaires réagissent immédiatement, l’incident est noté !

19h59 : Slater est rappelé à nouveau au stand. Le ventilateur a-t-il fait surchauffer en partie le moteur ?

20h00 : Les commissaires étudieront l’incident du ventilateur après la séance. Lindblad signe un chrono en tendres à la mi-séance, il se place quatrième.

20h01 : Slater voit sa séance s’arrêter alors qu’il n’a fait que des tours de sortie et n’a même pas pu faire un chrono.

20h03 : Leclerc prend la main en pneus tendres en 1’18"128, Antonelli se place deuxième à 0"659 avec les mêmes gommes, Hamilton remonte troisième en pneus durs.

20h04 : Gasly se classe quatrième avec les pneus tendres. Fornaroli rate le premier virage de son premier tour en pneus tendres.

20h06 : Fornaroli s’interroge de cette erreur, Will Joseph lui dit que c’est une combinaison de plusieurs choses, dont un appui un peu fort sur le frein. "Ah bon, je pensais avoir été prudent" s’étonne l’Italien.

20h07 : Herta a fait 16 des 24 tours qu’il doit accomplir pour aller chercher un point de Superlicence. Il est à 1"2 de Pérez pour l’instant, ce qui n’est pas très positif pour lui.

20h10 : Hamilton améliore en troisième place mais ne fait pas mieux malgré ses pneus tendres, la faute à une petite erreur.

20h11 : Lindblad et Herta ont aussi fait des fautes en piste.

20h15 : Vesti prend la troisième place dans la Mercedes, un très bon travail de sa part dans la Mercedes.

20h16 : Tsolov signe un temps en pneus tendres, mais il reste derrière Lindblad pour le moment.

20h17 : Crawford est à l’arrêt dans l’Aston Martin au virage 2, la VSC est déployée et c’est la fin de séance pour l’Américain.

20h19 : La VSC est retirée, et la bonne nouvelle est du côté d’Audi, où Slater reprend finalement la piste ! Herta est à la sortie des stands avec 20 tours bouclés.

20h20 : Tsolov est au garage avec la jambe droite engourdie à cause d’un problème de circulation sanguine.

20h22 : Sainz a été gêné par Vesti et se plaint à la radio.

20h24 : Herta a dépassé les 24 tours, soit 100 kilomètres, et il obtient le point de Superlicence qui lui manquait ! Le voila officiellement titulaire du précieux sésame pour l’année prochaine.

20h27 : Les pilotes n’améliorent plus pour l’instant, Slater a fait un chrono mais il est dernier du classement, après un tour annulé pour non-respect des limites de piste.

20h30 : C’est la fin de ces essais libres 1 !

Leclerc termine en tête devant Antonelli et Vesti, puis Hamilton, ce qui laisse déjà imaginer une lutte à venir entre Mercedes et Ferrari. Iwasa est un solide cinquième en pneus mediums devant Gasly et Alonso, puis Piastri, Bearman et Lindblad.

Hadjar est 11e devant Tsolov, Hülkenberg et Mini, puis Hirakawa, Sainz et Fornaroli. Pérez suit devant Crawford, Browning, Slater et Herta, qui a donc validé sa Superlicence pour 2027.

On vous donne rendez-vous à 22h30 pour les EL2 du GP du Mexique en direct !