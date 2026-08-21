Sainz : je ne suis pas du genre à prendre la fuite malgré une Williams ’fondamentalement ratée’

Carlos Sainz a choisi la fidélité plutôt que la fuite. Alors que Williams traverse une saison 2026 particulièrement compliquée avec une monoplace dont l’Espagnol critique régulièrement les faiblesses, le pilote a décidé de prolonger son engagement au-delà de la fin de l’année. Un choix qui répond autant à une conviction personnelle qu’à une volonté de soutenir l’équipe dans la préparation de la prochaine génération de monoplace, sans pour autant masquer son constat très sévère sur la FW48.

À Zandvoort, Sainz a ainsi expliqué que sa priorité n’avait jamais été de chercher une porte de sortie, malgré les difficultés rencontrées cette saison.

"Ma priorité a toujours été de rester," a-t-il expliqué à la presse espagnole.

Le pilote Williams considère qu’un départ au premier coup dur aurait été contradictoire avec le message qu’il souhaite envoyer à l’équipe, notamment alors que le travail s’intensifie autour de la monoplace 2027.

"Ce n’est pas dans ma nature de dire que je vais rester ici pendant de nombreuses années, puis de partir au premier signe de difficulté."

Sainz a également expliqué que sa décision possède une dimension de leadership. Son maintien doit permettre aux équipes techniques de Williams de travailler sur le projet 2027 avec la certitude de pouvoir compter sur un pilote expérimenté et impliqué à long terme.

L’Espagnol assure par ailleurs que ce n’est pas un choix "faute de mieux", notamment un baquet Red Bull Racing.

"Je n’ai pas prêté attention aux autres équipes. Honnêtement. L’annonce de Max et la mienne à 25 heures d’intervalle, c’est une coïncidence. Et Laurent Mekies l’a dit, leur nouveau contrat était sur la table pour Max depuis des mois. La porte n’était pas vraiment ouverte."

"Ma priorité était de trouver un moyen de rester ici, chez Williams."

Cette confiance dans le projet ne doit toutefois pas être confondue avec une quelconque indulgence envers la monoplace actuelle. Sainz continue de porter un jugement extrêmement sévère sur la conception de la Williams 2026.

"Les difficultés de Williams ne sont pas liées à un simple manque de développement ou à quelques évolutions manquées. Le problème est beaucoup plus profond et concerne directement le concept de la voiture."

"Nous avons créé un concept qui ne peut pas être beaucoup développé parce qu’au final, c’est un concept de voiture fondamentalement raté. Il faut dire les mots."

"Elle n’était pas rapide dès le départ et nous n’avons pas la capacité de la développer au rythme des meilleures équipes. Elles ont trois secondes d’avance, et il est clair que quelque chose ne fonctionne pas."

Pour le pilote espagnol, Williams doit donc accepter de tourner la page et repartir sur des bases entièrement nouvelles avec la prochaine monoplace.

"Je pense que l’année prochaine est la seule occasion de renverser la situation et de repartir de zéro."

Dans ces conditions, Sainz refuse de nourrir des attentes excessives autour de la prochaine évolution prévue à Bakou. Le package attendu pourrait permettre à Williams de réduire légèrement son retard, mais certainement pas de résoudre les problèmes fondamentaux de la monoplace.

"Je pense que l’évolution de Bakou, si elle fonctionne, pourrait nous rapprocher un peu du top 10. Mais nous sommes tellement loin derrière, même de Red Bull, avec une seconde et demie de retard à Budapest."

À moins d’apporter une voiture complètement nouvelle comme Aston Martin, une évolution ne vous fait pas gagner une seconde et demie."

Cette référence à Aston Martin illustre l’ampleur du changement nécessaire selon Sainz. Williams peut encore améliorer sa voiture actuelle, mais son pilote estime que les gains les plus importants devront venir d’une remise à plat du concept pour 2027.

Pour autant, la prolongation de Sainz ne constitue pas un blanc-seing accordé à Williams. L’Espagnol entend conserver une forme de lucidité et n’exclut pas qu’une situation durablement catastrophique puisse conduire à reconsidérer les choses.

"Cela ne signifie évidemment pas que, si les choses continuent d’être désastreuses, je ne devrais pas reconsidérer la situation. Mais ce n’est pas dans mon caractère."