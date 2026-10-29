Gasly déplore l’écart énorme entre Alpine et les meilleures équipes de F1

Pierre Gasly espère que les particularités du Grand Prix du Mexique permettront à Alpine F1 de créer la surprise, même s’il reconnaît que l’écart avec les quatre meilleures équipes de Formule 1 reste considérable. Après avoir décroché la pole position à Monza, sur un autre circuit caractérisé par une longue ligne droite, le Français aborde ce week-end avec un certain optimisme, sans pour autant nourrir d’illusions sur ses chances de jouer les premiers rôles. Entre la bataille pour la cinquième place du championnat constructeurs et la nécessité de trouver de la satisfaction dans des résultats plus modestes, Gasly explique comment il entretient sa motivation malgré les limites de sa monoplace.

Le Grand Prix du Mexique pourrait-il permettre à Pierre Gasly de retrouver le niveau de performance affiché à Monza ? Le pilote Alpine avait signé la pole position lors du dernier rendez-vous disputé sur un circuit comportant une très longue ligne droite, un précédent encourageant à l’approche de l’épreuve mexicaine.

Mais si l’Autódromo Hermanos Rodríguez partage certaines caractéristiques avec le tracé italien, Gasly souligne que les différences restent importantes, notamment dans les portions lentes et les enchaînements de virages.

"C’est agréable d’entendre ça. Oui, dans une certaine mesure, vous verrez que Mexico présente quelques similitudes avec Monza, mais c’est aussi très différent, avec beaucoup plus de virages à basse vitesse et davantage de passages sur les vibreurs dans la première partie, au niveau de la chicane. Donc nous verrons. J’espère que nous pourrons reproduire une très bonne performance ici."

Le Français possède également de bons souvenirs sur ce circuit, où il avait notamment terminé quatrième en 2021. Pour autant, il ne considère pas nécessairement Mexico comme un tracé sur lequel il dispose d’un avantage particulier.

"Je ne sais pas. Je n’en suis pas sûr. Honnêtement, je n’en ai aucune idée. J’aime ce circuit. Oui, il est amusant. Il est exigeant du point de vue du pilotage. Il y a peu d’adhérence. Dans les portions lentes, il faut trouver son rythme. Il faut avoir la bonne trajectoire et être précis. C’est tout."

"Je pense que, pour le moment, je veux simplement aborder les choses séance après séance et essayer de réaliser la meilleure performance possible pour l’équipe, puis voir où cela nous mène ici."

Gasly plaisante sur le seul moyen de viser un grand résultat

Interrogé sur la manière dont il pourrait reproduire sa quatrième place de 2021 dimanche, Gasly a d’abord répondu avec humour, évoquant la nécessité de voir plusieurs concurrents disparaître de la lutte dès le premier virage.

"Vous voulez ma réponse sincère ? Un peu de bowling au premier virage, ça aiderait."

Derrière la plaisanterie, le constat du pilote Alpine est beaucoup plus sérieux. Selon lui, l’écart de performance entre les quatre meilleures écuries et le milieu de peloton reste trop important pour envisager régulièrement un résultat parmi les huit premiers à la régulière.

"Objectivement, quand on regarde les dernières courses, si les quatre meilleures équipes amènent leurs voitures à l’arrivée, elles verrouillent les huit premières places, parce que l’écart entre les équipes de pointe et le milieu de peloton est encore trop important."

"Mais j’espère qu’il pourra y avoir quelques surprises ce week-end. Comme on le dit, il y a l’altitude, et j’espère que tout cela pourra jouer un rôle."

Gasly entend donc se placer en tête du groupe des poursuivants afin de profiter de la moindre occasion, qu’il s’agisse d’un incident, d’une difficulté rencontrée par un favori ou d’un bouleversement lié aux conditions particulières du circuit mexicain.

"De mon point de vue, je dois être le meilleur des autres. Quoi qu’il arrive finalement en course, je veux être dans une position qui me permette de tirer le meilleur parti de chaque opportunité. Ce sera donc mon objectif."

Alpine peut-elle encore rattraper Racing Bulls ?

À cinq Grands Prix de la fin de la saison, Alpine reste également engagée dans la bataille pour la cinquième place du championnat constructeurs. L’écurie française accuse toutefois un retard de 33 points sur Racing Bulls, un écart que Gasly reconnaît difficile à combler au regard des résultats récents.

Plutôt que de se focaliser sur cet objectif comptable, il préfère continuer à maximiser chaque week-end, en visant des qualifications en Q3 lorsque la performance de la voiture le permet et en convertissant ces occasions en points le dimanche.

"Oui, nous y pensons évidemment. Je pense qu’objectivement, c’est un écart important. Quand on regarde le nombre de points que nous avons marqués lors des derniers week-ends, ce sera clairement très difficile."

"Mais c’est pour cela que je dis que je ne veux pas trop me concentrer sur le championnat. Je veux simplement regarder mes propres performances, continuer à atteindre la Q3 chaque fois que nous avons le rythme pour le faire et transformer cela en points le dimanche."

"Personnellement, je vais essayer de terminer dans les points chaque dimanche. Quant à savoir si ce sera suffisant ou non, nous le découvrirons à la fin de l’année. Mais oui, je veux simplement avancer séance après séance."

Trouver de la motivation même lorsqu’une neuvième place est un exploit

Gasly a également livré une réflexion sur la manière dont les pilotes du milieu de peloton abordent leurs objectifs, alors que leurs ambitions doivent nécessairement être adaptées au potentiel de leur monoplace.

Pour lui, la valeur d’un résultat ne peut pas être dissociée du niveau de compétitivité de la voiture. Une neuvième ou une dixième place peut ainsi représenter une excellente performance pour Alpine, même si ce type de résultat ne procure évidemment pas les mêmes émotions qu’une victoire ou un podium.

"Je pense que cela dépend simplement du potentiel de la voiture que vous avez entre les mains. Nous sommes engagés dans une bataille un peu différente, où une dixième ou une neuvième place serait en réalité un résultat extraordinaire pour nous, compte tenu des performances de notre voiture."

Le Français reconnaît que cette situation impose un véritable travail sur la motivation. Privé de la possibilité de se battre régulièrement aux avant-postes, il estime indispensable de se fixer des objectifs réalistes pour ne pas accumuler les frustrations tout au long de la saison.

"Au bout du compte, puisque nous ne pouvons pas ressentir l’adrénaline et l’excitation de nous battre pour les premières places, il faut conserver ce genre d’objectifs pour rester motivé et continuer à produire les meilleures performances possibles."

"Évidemment, en tant que pilote, terminer neuvième ou dixième ne me procure pas de satisfaction. Mais en même temps, si je ne parviens pas à trouver une certaine motivation dans ces résultats que l’on obtient tout au long de l’année, on finit simplement par accumuler de la frustration pendant douze mois d’affilée."

Gasly insiste donc sur l’importance de pouvoir terminer une saison avec la conviction d’avoir exploité tout le potentiel disponible, quelle que soit la position finalement obtenue au championnat.

"Donc, personnellement, oui, cela compte. Je veux obtenir le meilleur résultat possible, quelle que soit la position, et avoir le sentiment, à la fin de l’année, que ce soit une neuvième, une dixième, une onzième ou une douzième place, que c’était absolument le maximum que je pouvais offrir à mon équipe."

"Je pense que cela permet en quelque sorte de compenser le manque d’occasions de se battre à l’avant. Si c’était possible, la première place serait le seul objectif, mais malheureusement, nous ne sommes pas dans cette situation."