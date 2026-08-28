Albon toujours privé de sa chance, alors qu’il est considéré comme ’le GOAT du karting’

Alex Albon traverse une nouvelle période délicate chez Williams, alors que l’écurie britannique n’a pas confirmé les progrès réalisés la saison précédente. Pourtant, derrière les difficultés actuelles de la FW48, David Coulthard estime que le Thaïlandais pourrait encore disposer d’un potentiel largement sous-estimé. Une conviction renforcée par un témoignage pour le moins surprenant de Jos Verstappen.

Albon avait rejoint la Formule 1 grâce au programme Red Bull et avait rapidement été promu dans l’écurie principale en 2019. Mais confronté à Max Verstappen, le pilote Williams avait éprouvé des difficultés à maintenir le rythme de son équipier et avait perdu son baquet à l’issue de la saison 2020.

Après une année 2021 passée à l’écart du championnat, Albon a retrouvé la grille en 2022 avec Williams. Depuis, il a progressivement relancé sa carrière en Formule 1, jusqu’à devenir l’un des éléments centraux du projet mené par James Vowles.

Après une saison 2025 encourageante, Williams connaît cependant un exercice 2026 beaucoup plus compliqué. Le changement de réglementation a bouleversé la hiérarchie et l’écurie britannique n’a pas réussi à reproduire les performances affichées l’an passé.

L’attention s’est notamment portée sur Carlos Sainz, arrivé chez Williams après son départ de Ferrari, et sur les conséquences de cette situation pour l’avenir de l’Espagnol. Coulthard estime toutefois qu’il ne faut pas oublier Albon, qui subit lui aussi directement les difficultés de son équipe.

"Il faut avoir une pensée pour Alex, parce qu’il a énormément travaillé et que cela ne lui a pas donné la plateforme nécessaire pour montrer ses qualités," a déclaré Coulthard dans le podcast Up To Speed.

L’ancien pilote de Formule 1 a ensuite décidé de partager une anecdote qui lui a été rapportée directement par Jos Verstappen, le père de Max, et qui pourrait selon lui permettre de regarder Albon sous un autre angle.

Coulthard raconte avoir récemment partagé un dîner avec plusieurs personnalités bien connues du paddock : Mark Webber, Martin Brundle, Jos Verstappen et Raymond Vermeulen, le manager de Max Verstappen.

La discussion s’est notamment orientée vers les pilotes et le karting. C’est alors que Jos Verstappen a tenu des propos particulièrement élogieux à l’égard d’Albon.

"Je vais vous raconter quelque chose. J’ai dîné avec Mark, Martin, Jos et Raymond. Si je mentionne ce groupe de personnes, c’est parce que nous parlions des pilotes et du karting, et Jos a dit : ’Alex Albon, en karting, était le GOAT’," a raconté Coulthard.

"Je me suis dit : ’Quoi, vraiment ?’ Et il m’a répondu : ’Ce gamin, en karting, était incroyable’."

"Jos est normalement assez réservé lorsqu’il s’agit de donner son opinion, sauf évidemment lorsqu’il est question de Max et de tout ce qui l’entoure !"

Pour l’ancien pilote Red Bull, le jugement de Jos n’est donc pas anodin. Et si Williams parvient à offrir à Albon une monoplace capable de jouer régulièrement aux avant-postes, il estime que le Thaïlandais pourrait enfin révéler une partie du potentiel qui avait impressionné dans les catégories de jeunes.

"Cela m’a vraiment marqué. Je me suis dit : d’accord, ils étaient à fond dans le karting, et si Alex était un pilote à part, alors il faudra surveiller cela lorsque Williams lui donnera une voiture avec laquelle il pourra vraiment jouer. Il pourra alors montrer ses qualités de GOAT du karting."

Dans le cas contraire, Albon pourrait ne pas susciter une forte demande de la part des écuries de pointe si Williams ne parvient pas à retrouver rapidement une position plus compétitive. Mais Coulthard n’a pas pour autant renoncé à son argument concernant Albon. Il estime que le Thaïlandais et son équipier Carlos Sainz disposent tous deux d’un niveau suffisant pour mériter une véritable opportunité au volant d’une monoplace compétitive.

"Ce sont deux bons pilotes," a répondu Coulthard, en référence à Sainz et Albon.

"La question est précisément de savoir si ces deux hommes ont déjà eu l’occasion de démontrer qu’ils pouvaient appartenir à une catégorie supérieure. On pourrait dire que la Formule 1 ne consiste pas à trouver des pilotes bons, elle consiste à trouver des pilotes exceptionnels."

"Mais il faut donner à quelqu’un l’opportunité de vraiment découvrir s’il a les qualités nécessaires, selon une expression de Mark Webber que j’aime beaucoup."