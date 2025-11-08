Russell : une qualification parmi les plus obscures de l’année !

George Russell s’est qualifié en 5e position pour le Grand Prix du Brésil à Interlagos. Une position qui pourrait sembler normale pour le pilote Mercedes F1 si ce n’est que Kimi Antonelli l’a clairement dominé pour l’instant ce week-end.

L’Italien a hissé sa W16 en première ligne pour le Sprint comme pour le Grand Prix. Son équipier britannique, beau joueur, a salué les performances de son équipier tout en expliquant ses soucis, qui restent un mystère comme pour d’autres pilotes sur la grille d’ailleurs...

"Je n’avais tout simplement aucune adhérence. Je n’étais certainement pas le seul à m’en plaindre. Max a été éliminé en Q1, Lewis en Q2, Bearman était en tête alors que son coéquipier était en queue de peloton," note Russell.

"Je n’arrivais pas à faire chauffer les pneus, je ne trouvais pas le bon équilibre et je ne faisais que glisser. C’était donc un peu dommage, mais quand je vois Max et Lewis, je me dis que ça aurait pu être pire et que nous avons tiré le meilleur parti d’une mauvaise situation."

"Sur un jour comme celui-ci, lorsque les pneus ne fonctionnent pas, un pilote parvient à les faire fonctionner et un autre non. Cela a probablement été l’une des séances de qualification les plus obscures de l’année."

"Un mot pour Kimi, il a fait un excellent travail tout au long du week-end, pour être honnête, donc bravo à lui, mais c’était évidemment une séance très étrange."

Concernant ses chances pour la course, Russell est prudent.

"J’espère que nous pourrons progresser, je suis convaincu que nous pouvons progresser. Mais nous avons évidemment Piastri, qui sera très rapide. Charles est peut-être l’inconnu."

"Mais pour être réaliste, pour monter sur le podium, du moins de mon côté, je ne pense pas que nous ayons le rythme ce week-end. Peut-être que Kimi l’a !"