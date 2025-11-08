Seulement 16e au Brésil, Verstappen veut comprendre comment la Red Bull ’peut être si mauvaise’

Red Bull a connu une qualification désastreuse à Interlagos dans le cadre du Grand Prix du Brésil. Max Verstappen n’a pas franchi la Q1 après avoir échoué à améliorer ses chronos, ce qui laisse penser que les changements effectués après le Sprint n’ont pas payé. Le fait de l’entendre dire qu’il ne savait pas comment améliorer sa voiture était surprenant.

C’est la première fois depuis le Grand Prix de Russie 2021 que le Néerlandais ne franchit pas la Q1, et ce jour-là, il n’avait pas fait de tour rapide, comme au Grand Prix d’Italie 2019 ainsi qu’à Monaco en 2018, où un accident en EL3 l’avait empêché de courir la qualification. Il faut remonter au GP de Chine 2017 pour voir Verstappen éliminé en Q1 malgré un chrono.

"C’était comme ça, je n’ai pas pu attaquer, la voiture glissait partout et énormément, je devais sous-piloter pour ne pas perdre le contrôle et me faire des frayeurs, mais ça ne fonctionne pas" a regretté le Néerlandais après son élimination. "On doit analyser ce qu’il se passe, on doit comprendre comment ça peut être si mauvais car c’est très difficile à comprendre pour l’instant."

Verstappen a été très dur envers son équipe ensuite quand on lui a parlé de ses chances pour le titre.

"Je peux oublier ça avec une telle monoplace. Vraiment ? Oui, bien sûr. Vu notre position de départ, ça ne va pas marcher. Et avec ce genre de performances, je veux dire, oubliez ça."

Yuki Tsunoda a lui aussi été éliminé en Q1 avec le 19e temps, et comme Verstappen, il peine à comprendre pourquoi sa RB21 était si précaire à piloter. Malgré un début de week-end compliqué, la situation du Japonais s’est dégradée et il confirme ce qui lui a manqué.

"Du grip. Je suis surpris par le peu de grip que j’avais, surtout dans les conditions froides, et surtout dans le premier secteur. Les pneus n’étaient pas prêts. Je dois comprendre ce qui s’est passé car j’étais nulle part" regrette Tsunoda.

Malgré deux réglages différents en ce début de week-end, il pense qu’un problème plus profond est à l’origine de ces difficultés rencontrées sur les deux voitures : "On a fait quelques changements qui étaient un peu meilleurs, mais on doit comprendre car en tant qu’équipe, on a surement fait quelque chose de mal."

Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, reconnait que l’équipe espérait mieux, notamment après avoir fait des changements si drastiques. Mais il explique que c’est justement le fait d’avoir fait des changements si importants qui a coûté cher à ses pilotes.

"Nous ne nous attendions pas à cela. Nous ne sommes pas à l’aise avec la voiture depuis qu’on est arrivés. Il est correct de dire qu’on a pris des risques avant la qualification pour trouver du rythme et ça ne s’est pas bien passé. C’est comme ça, quand vous prenez des risques ça ne peut pas toujours aller dans votre sens. C’est douloureux mais ça arrive" note le Français.

"On a changé la voiture de manière significative car c’est le risque à prendre pour ramener la voiture dans une fenêtre dans laquelle elle peut se battre. Mais on en est là, c’étaient des changements osés, on a une approche osée depuis longtemps et c’est comme ça qu’on voit la compétition."