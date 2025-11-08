Hamilton rumine sa 13e place et pense qu’il ne ’pourra rien faire’ en course

Lewis Hamilton a connu une nouvelle déception au Grand Prix du Brésil en étant éliminé en Q2, comme hier lors de la Qualification Sprint. Le pilote Ferrari s’élancera 13e après un dernier tour manqué, et le septuple champion du monde n’était pas très bavard après la séance.

Interrogé sur la raison pour laquelle il n’a pas réussi à faire un bon chrono, il explique qu’il manquait de motricité et de grip à l’arrière, mais que la cause n’était pas liée à la voiture.

"Je n’avais pas de grip à l’arrière, les pneus ne fonctionnaient pas" a déclaré Hamilton, avant d’expliquer que les changements effectués n’ont pas été la cause de cette déception. "Les réglages étaient bons, c’est juste une question de préparation des pneus."

S’agit-il d’un problème lié aux processus chez Ferrari ?

"Je ne sais pas, je ne me souviens pas si c’est le même problème qu’avant, ce n’est pas pareil, je pense que l’exécution en termes de temps que nous avons réalisés et tout le reste est bonne, c’est juste que les pneus arrière sont dans une position qui m’empêche d’atteindre la température nécessaire."

Frustré par son résultat, le Britannique n’envisage pas une course plus positive depuis la septième ligne de la grille : "Je ne pourrai rien faire à partir de là."