Russell gagne au Canada, Antonelli sur le podium, accrochage entre les McLaren F1

La séance qualificative du Grand Prix du Canada a été une surprise, puisqu’aucun pilote McLaren F1 n’est parvenu à se hisser en première ligne. Ce sont George Russell, poleman, et Max Verstappen qui occuperont la pointe de la grille à l’extinction des feux.

Le pilote Mercedes en a profité pour mettre la pression à son rival de chez Red Bull, qui est proche d’une suspension et qui pourrait être mis de côté en Autriche au moindre débordement. Le Néerlandais s’est d’ailleurs agacé des discussions à ce sujet qu’il juge "puériles".

Verstappen ayant toutefois dit dès le début de semaine qu’il n’allait pas changer son approche, le départ pourrait être plus que tendu, et Oscar Piastri aimerait en profiter, alors qu’il s’élance depuis la troisième place.

Andrea Kimi Antonelli et Lewis Hamilton sont dans le top 5 devant Fernando Alonso, tandis que Lando Norris et Charles Leclerc pointent sur une décevante quatrième ligne. Alex Albon est neuvième au départ devant Franco Colapinto, qualifié 12e et qui bénéficie de deux pénalités.

Nico Hülkenberg est 11e au départ devant Isack Hadjar, qui s’était qualifié neuvième mais a écopé de trois places de pénalité samedi. Oliver Bearman et Esteban Ocon seront en septième ligne avec les deux Haas, devant Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Lance Stroll, Liam Lawson, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda, qui avait signé le 11e chrono des qualifs et a écopé de dix places de pénalité.

Les pneumatiques joueront un rôle crucial dans les stratégies, avec un pneu C6 qui ne sera pas facile à utiliser sur une longue période, tandis que les tactiques dépendront des gommes dures, dont la longévité sera cruciale pour savoir quoi faire sur les autres relais.

19h20 : Deux pilotes partiront de la voie des stands, leurs équipes profitant de leur mauvaise position sur la grille de départ. Pierre Gasly et Liam Lawson ne s’élanceront pas avec leurs camarades, suite à des changements non autorisés dans le cadre du parc fermé (à lire ici).

19h29 : Pirelli prédit deux arrêts en majorité pour la plupart des stratégies. Parmi les possibilités, le manufacturier envisage un medium-dur-medium et un medium-dur-dur, avec un premier arrêt entre le 15e et le 20e tour. Un tendre-dur-dur est une possibilité avec un arrêt qui pourrait intervenir dès le huitième tour. Un medium-dur est possible aussi mais peu probable, avec un arrêt entre le 24e et le 30e tour.

19h40 : Les deux pilotes de la première ligne sont quelque peu inquiets quant à la difficulté de cette course. Russell reconnait que la chaleur du jour n’est "pas une bonne nouvelle" pour Mercedes, dont la W16 préfère les pistes fraîches. Verstappen s’attend quant à lui à une course "super longue".

19h44 : Hamilton se montre un peu plus positif : "On a des pneus plus frais que les voitures autour de nous. Je vais essayer de monter sur le podium aujourd’hui", a déclaré celui qui s’élance en troisième ligne.

19h50 : La température de l’air est de 23 degrés, mais le soleil tape et la piste culmine à 49 degrés !

19h53 : Colapinto a eu un problème de freins sur le tour de mise en grille et Alpine a changé la pièce défectueuse. Dave Greenwood confirme qu’il y a eu un problème mais dit que "tout va bien".

19h58 : Norris, Leclerc, Ocon, Bortoleto, Sainz, Stroll, Tsunoda, Lawson et Gasly s’élancent en pneus durs, les autres en gommes mediums.

Départ : Très bon départ de Russell qui se place en tête devant Verstappen, tandis qu’Antonelli attaque Piastri !

Tour 1 : Hülkenberg a gagné deux places et Albon en a perdu trois en passant tout droit dans une chicane. Antonelli a passé Piastri.

Tour 2 : Russell n’a pas une seconde pleine d’avance sur Verstappen, qui est lui-même menacé par Antonelli !

Tour 3 : Russell signe le meilleur tour en 1’16"437, battu par Verstappen en 1’16"418. Les écarts restent faibles, même si Piastri est à 1"6 d’Antonelli.

Tour 4 : Russell accélère encore en 1’16"253, battu par Verstappen en 1’16"094. Antonelli marque le pas et est repoussé à 1"6, tandis qu’il garde 1"3 de marge sur Piastri. Alonso est pressant derrière Hamilton, à six dixièmes.

Tour 5 : De nouveau, Russell va plus vite en 1’15"986, mais Verstappen le bat en 1’15"925. L’écart est toujours inférieur à une seconde entre les deux hommes, et Antonelli est repoussé à 2 secondes de Verstappen. Piastri est à 1"7 de l’Italien et possède une seconde de marge sur Hamilton. Alonso suit et a 1"5 d’avance sur Norris, qui a 2"5 d’avance sur Leclerc.

Tour 6 : Russell fait mieux en 1’15"808 et pour une fois, Verstappen ne le bat pas. Alonso est toujours pressant derrière Hamilton. Verstappen est repoussé hors de la zone de DRS, à 1"1.

Tour 7 : Les Mercedes pourraient-elles être la bonne surprise malgré la chaleur ? Antonelli revient très légèrement sur Verstappen et tourne à deux dixièmes de Russell, tandis que Verstappen est un peu plus lent. Leclerc perd aussi du rythme face à Norris, il est à 3"2 de la McLaren.

Tour 8 : L’écart est de 1"2 entre Russell et Verstappen, qui perdent beaucoup en rythme. Antonelli est à 1"5 et a été le plus rapide en piste.

Tour 9 : Russell et Antonelli tournent en 1’16"4, et Verstappen en 1’16"6. Avec un chrono en 1’16"3, c’est Alonso qui est le plus rapide en piste, pour quelques millièmes de mieux que Piastri.

Tour 10 : L’écart en tête est de 1"7, et Antonelli revient à 1"1 de Verstappen ! Piastri dit que la dégradation des pneus avant est moins pire qu’en EL2, mais que c’est pire à l’arrière. Il est à 2"3 d’Antonelli.

Tour 11 : Verstappen est maintenant à 2 secondes de Russell et se plaint de pneus "fragiles", et Antonelli est à moins d’une seconde. Leclerc se plaint des pneus, et son ingénieur lui confirme que la dégradation des mediums est pire que prévu chez tout le monde. Alonso est distancé par Hamilton et Norris est à l’attaque sur l’Espagnol. Le Britannique prend la sixième place.

Tour 12 : Russell s’envole encore un peu plus avec 2"2 d’avance, et Antonelli est dans le sillage de Verstappen. Norris a déjà décroché Alonso. Antonelli est à l’attaque sur Verstappen, et ce dernier rentre au stand !

Tour 13 : Les deux Mercedes sont donc en tête, et Verstappen ressort neuvième en pneus durs. Albon a un problème moteur, mais Williams le juge moins pire que celui de Barcelone. Leclerc dépasse Alonso.

Tour 14 : Russell rentre au stand ! Le pilote Mercedes veut éviter l’undercut de Verstappen et laisse Antonelli en tête de la course. Russell est ressorti septième devant Hülkenberg, qui est devant Verstappen. Sainz dépasse Bortoleto mais le Brésilien se défend. Hadjar s’est aussi arrêté.

Tour 15 : Et Antonelli s’arrête également ! Mais il n’avait pas l’avance de Russell et Verstappen est repassé devant. Le pilote Red Bull est à 3 dixièmes de la Sauber, et Antonelli est à trois secondes. Piastri mène avec 3"5 d’avance sur Norris, qui vient de dépasser Hamilton ! Hamilton et Alonso rentrent.

Tour 16 : Piastri mène avec 3"3 d’avance sur Norris, et 6"7 sur Leclerc. Russell est à 10"2 du leader et possède 2"1 d’avance sur Verstappen, qui a dépassé Hülkenberg. Antonelli remonte sur la Sauber, et il devance Albon et Ocon qui ne se sont pas encore arrêtés, puis Hamilton.

Tour 17 : Piastri s’arrête également ! Norris et Leclerc, qui s’étaient élancés en pneus durs, sont en tête devant Russell, leader du début de course. Piastri ressort derrière Antonelli en septième place.

Tour 18 : Norris a 3"3 d’avance sur Leclerc, et Russell revient sur les deux hommes puisqu’il est à 3 secondes de Leclerc. Verstappen est dans un rythme similaire à celui de la Mercedes, à 2"2 de Russell. Antonelli est moins rapide et pointe à 4"6 de la Red Bull.

Tour 19 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’15"570 en ayant passé Hülkenberg.

Attention : En parallèle du GP, il y a un gros coup de tonnerre chez Renault, avec le départ de Luca De Meo, PDG du groupe et grand soutien d’Alpine ! De quoi voir venir une nouvelle période trouble pour l’équipe ?

Tour 20 : Norris a toujours 3 secondes d’avance sur Leclerc, qui voit Russell revenir à 2"3. Verstappen garde le même rythme que son rival, et Antonelli semble moins à l’aise avec les durs puisqu’il est à 5 secondes. Piastri suit devant Ocon et Hamilton, puis Sainz et Albon.

Tour 21 : Verstappen revient à moins de deux secondes de Russell, qui est lui aussi en train de remonter sur Leclerc. Après avoir été passé par Sainz, Albon s’agace de la stratégie de Williams : "Je ne sais pas pourquoi vous ne m’écoutez pas, ça m’ennuie vraiment".

Tour 22 : Albon se fait dépasser par Tsunoda, car Williams l’a laissé en piste avec des pneus mediums. Il réclame de rentrer mais l’équipe le laisse en piste alors qu’il perd trois secondes par tour sur les leaders.

Tour 23 : Norris a toujours 3 secondes d’avance sur Leclerc, qui voit Russell revenir à 1"7. Verstappen est à 1"4 de son rival, et Antonelli est à 5"4. Piastri est à 3 secondes et il devance Hamilton de dix secondes. Bortoleto dépasse Albon, qui continue sa descente aux enfers.

Tour 24 : Alonso dépasse à son tour Albon, qui va rapidement être en fond de peloton. Verstappen est le plus rapide en piste, assez nettement, et revient à 1"3 de Russell. Alonso dépasse Bortoleto, et Stroll dépasse Albon.

Tour 25 : Albon s’est enfin arrêté, et il ressort dernier en pneus durs. En tête, Russell et Verstappen continue de se rapprocher de Leclerc, qui ne s’est toujours pas arrêté. L’ingénieur de Leclerc lui demande d’appliquer le Plan B, et le pilote fait une contre-offre : "Plan C ?", ce qu’accepte son équipe !

Tour 26 : Russell sine le meilleur tour en course en 1’15"563 et il est dans le sillage de Leclerc ! Verstappen est 1"3 derrière et Antonelli est à 6"4 du Néerlandais. Russell dépasse Leclerc, et les deux hommes se sont rapprochés de Norris.

Tour 27 : Le leader et sa McLaren n’ont que 2"2 d’avance sur Russell et sa Mercedes. Et il y a plus d’une seconde d’écart au tour entre les deux hommes.

Tour 28 : Russell est à 1"8 de Norris, et Verstappen est dans le sillage de Leclerc, à moins de deux secondes de Russell. Antonelli est à 6 secondes et garde toujours Piastri à 2"5. Hamilton est à 13"2 de la McLaen, et Ocon, qui doit encore s’arrêter, devance les Williams puis Alonso.

Tour 29 : Russell est revenu à 1"4 de Norris. Verstappen n’avait pas réussi à passer Leclerc mais ce dernier est rentré au stand ! Verstappen pointe à 1"8 de Russell, et Leclerc ressort sixième en pneus durs de nouveau ! Il va donc faire deux arrêts, comme Pirelli le prévoyait. Mais le Monégasque est sceptique : "Je ne comprends pas ce choix".

Tour 30 : C’est maintenant Norris qui rentre au stand. Russell reprend la tête de la course avec 1"9 d’avance sur Verstappen. Antonelli est à 5"5 de la Rd Bull, et Piastri à 2"4 de la Mercedes. Norris ressort quatrième derrière son équipier, en pneus mediums. Avec 40 tours restant à parcourir, il est certain que le Britannique fera deux arrêts.

Tour 31 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’15"272, mais Antonelli retrouve aussi du rythme et revient sur Verstappen, qui est à 2"2 de Russell. Leclerc s’énerve : "Pourquoi nous sommes-nous arrêtés ?" Informé du fait que l’équipe était sur le Plan B, il explique avoir dit que ses pneus allaient bien.

Tour 32 : C’est maintenant Norris qui signe le meilleur tour en 1’15"255. L’ingénieur d’Alonso lui dit d’être "doux en entrée des virages 3 et 8", ce à quoi l’Espagnol, avec un sens de la répartie toujours affûté, répond : "Nous faisons la course, pas des essais !"

Tour 33 : Russell a pris de l’avance sur Verstappen, et l’écart dépasse les 3 secondes. Antonelli revient à 4"1 de la Red Bull, et Piastri lui emboîte le pas en restant à 2"1. Norris est à 7"3 de son équipier et possède 3"2 d’avance sur Leclerc, qui a lui-même 6 secondes de marge sur Hamilton. Ocon et Sainz ne se sont pas encore arrêtés et ils voient Alonso revenir sur eux.

Tour 34 : Norris signe le meilleur tour en 1’15"185, et Leclerc accélère également. Alonso se défait de Sainz pour la neuvième place. Devant, Verstappen perd sept dixièmes par tout sur les Mercedes.

Tour 35 : Russell reprend encore une demi-seconde à Verstappen, et Antonelli lui reprend six dixièmes. Norris bat encore le meilleur tour en course en 1’15"002.

Tour 36 : L’écart en tête atteint les 4"7 entre Russell et Verstappen, tandis qu’Antonelli est revenu à 2 secondes de la Red Bull ! Norris accélère encore en 1’14"966. Derrière, Alonso revient sur Ocon, qui va clairement tenter un seul arrêt, comme Sainz, Tsunoda, Bortoleto, Lawson et Gasly. Colapinto dépasse ce dernier.

Tour 37 : Antonelli est à 1"1 de Verstappen. Hamilton dit être "nulle part" dans cette course, et son ingénieur lui dit que "le rythme est bon compte tenu des dégâts". Le Britannique a apparemment percuté un castor sur le circuit.

Tour 38 : Avant la confrontation avec Antonelli, Verstappen rentre de nouveau au stand et provoque le lancement d’une deuxième vague d’arrêts ! Il ressort sixième entre les Ferrari avec des pneus durs de nouveau. Alonso a passé Ocon, Hülkenberg passe Bortoleto et Colapinto passe Lawson.

Tour 39 : Mercedes veut éviter qu’Antonelli ressorte trop loin, et il rentre au stand. Il ressort à moins d’une seconde de la Red Bull, en pneus durs également !

Tour 40 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’14"725 et il est revenu à 4"4 de son équipier. Interrogé sur le risque de graining s’il tente d’aller au bout avec ses gommes, il dit "voir déjà une bande" de dégradation.

Tour 41 : Russell a 8"3 d’avance sur Piastri, qui a 3"8 de marge sur Norris. Leclerc suit avec 6"9 d’avance sur Verstappen, tandis qu’Antonelli s’est vite mis dans le rythme et pointe à 1"1 de la Red Bull.

Tour 42 : Les deux leaders sont en 1’15"4, Norris en 1’15"1, Leclerc en 1’15"2, comme Verstappen. Antonelli perd un peu de temps et il est à 1"4 de Verstappen. Hamilton est en 1’16"2, et Alonso en 1’16"1, mais à 20 secondes de la Ferrari.

Tour 43 : Russell s’arrête au stand et ressort en quatrième place, avec 4 secondes d’avance sur Verstappen et des pneus qui ont cinq tours en moins. Piastri hérite de la tête de course devant Norris et Leclerc, puis Russell. Hadjar se défait de Gasly pour la 15e place. Dans le classement, Ocon, Sainz, Tsunoda (9e, 10e et 11e), Bortoleto (13e) et Gasly (16e) ne se sont toujours pas arrêtés.

Tour 44 : Norris revient à 2"8 de Piastri, et il ramène Leclerc qui est à 5 secondes de la deuxième McLaren. Russell est à 3"4 de Leclerc et possède 3"4 d’avance sur Verstappen, qui est toujours plus rapide que les Mercedes en début de relais. Antonelli est à 2 secondes de la Red Bull.

Tour 45 : Piastri, qui s’est plaint de dégradation, revient dans le rythme de Norris,mais Leclerc va nettement plus vite. Russell reprend le large sur Verstappen avec 3"1 de marge, et Antonelli reste à 2 secondes. Gasly sort à la dernière chicane, sans gravité, et il concède la place à Stroll ;

Tour 46 : Piastri s’arrête, et Hamilton aussi ! Le pilote McLaren ressort sixième, et le pensionnaire de Ferrari reste devant Alonso en septième place.

Tour 47 : Norris a 5 secondes d’avance sur Leclerc, et Russell est revenu à 2"6 de la Ferrari. Verstappen est à 3"2 et Antonelli à 1"9. Stroll est sous enquête pour avoir poussé Gasly sur l’herbe.

Tour 48 : Norris rentre à son tour au stand, laissant Leclerc en tête devant Russell et Verstappen, puis Antonelli. Piastri passe son équipier, qui ressort en pneus durs et s’est recalé sur la stratégie normale.

Tour 49 : Russell revient à 2"7 de Leclerc, Verstappen est à 3"2 et Antonelli à 1"7. Albon abandonne sur un problème mécanique. Hülkenberg prend la 11e place à Tsunoda.

Tour 50 : Stroll écope de 10 secondes de pénalité pour avoir poussé Gasly dans l’herbe. En tête, Russell est à 1"6 de Leclerc, Verstappen est à 2"9 et Antonelli commence à remonter, lui-même étant sous la menace de Piastri.

Tour 51 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’14"531, battu par Norris en 1’14"494 ! Devant, les écarts se resserrent entre Leclerc, Russell, Verstappen, Antonelli et Piastri. Alonso s’arrête une deuxième fois et ressort 12e.

Tour 52 : L’ingénieur de Piastri lui dit que le rythme de Leclerc s’effondre, et que c’est une bataille pour la deuxième place entre Verstappen, Antonelli et lui. Il revient d’ailleurs à moins d’une seconde de l’Italien. Stroll s’arrête et respecte sa pénalité. Leclerc s’interroge sur ce qu’attend son équipe pour le faire rentrer car il veut un long relais sur le pneu medium.

Tour 53 : Russell est à 1"5 et Verstappen revient à 2"3 de la Mercedes. Antonelli est à 1"4 mais voit Piastri revenir sur lui. Norris accélère pour revenir sur ce groupe.

Tour 54 : Leclerc rentre au stand, alors que Norris est proche de battre le record du tour. Le Monégasque ressort sixième à 10 secondes de Norris et 19 secondes devant Hamilton. Alonso passe Tsunoda pour la 11e place. Gasly fait enfin son arrêt au stand.

Tour 55 : Russell a 2"2 d’avance sur Verstappen, qui voit Antonelli revenir à 1"4. Piastri est à 0"6 de la Mercedes, et Norris revient sur le groupe devant lui, à 2"5 de Piastri.

Tour 56 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’14"239. Piastri est très proche d’Antonelli mais ne parvient pas à passer, et les deux hommes restent proches de Verstappen.

Tour 57 : Verstappen revient sur Russell, à 1"6 ! Antonelli est à 1"8 de la Red Bull, qui semble de nouveau être la voiture la plus rapide en piste. Piastri est toujours à moins d’une seconde d’Antonelli, et Norris est revenu à 1"7 de son équipier. Tsunoda s’arrête pour la première fois. Lawson abandonne à son tour pour éviter d’abîmer le moteur, qui était pourtant neuf.

Tour 58 : Verstappen est à 1"5 de Russell, et Antonelli est à 1"8. Piastri est à 1"3 et Norris à 1"1. Le groupe des 5 premiers se tient en 5"8 ! Ocon et Sainz font leur seul arrêt de la course, ce qui permet à Hülkenberg de prendre la huitième place, et Alonso la neuvième. Belle opération pour Ocon qui ressort dixième juste devant Sainz, et les deux hommes sont devant Colapinto, qui retient Bearman. Mais le pilote Alpine se défait de Sainz pour la 11e place !

Tour 59 : Russell reprend un peu d’air avec 1"8 d’avance. Antonelli est à 1"7 et a repoussé Piastri à 1"5. Le plus gros problème de l’Australien est maintenant Norris, qui est à 7 dixièmes ! Sainz a repassé Colapinto.

Tour 60 : Verstappen perd de nouveau du temps et il est à 2"1 de Russell, tandis qu’Antonelli est à 1"5. Norris se montre très pressant à une demi-seconde de Piastri. Bearman prend la 12e place à Colapinto.

Tour 61 : Les faibles écarts ne semblent pas créer d’opportunités de dépassements, alors que nous sommes à dix tours de l’arrivée. McLaren prévoit de faire un arrêt avec Norris pour des pneus tendres si une voiture de sécurité venait à arriver en piste.

Tour 62 : Russell garde 2"1 d’avance sur Verstappen, et ce dernier a toujours 1"7 de marge sur Antonelli. Piastri est à 1"3 et Norris toujours à moins d’une demi-seconde de son équipier. Aloso prend la huitième place à Hülkenberg. Norris est très pressant et se décale mais Piastri ne laisse pas la place.

Tour 63 : Russell accélère encore et augmente son avance. Antonelli est à 1"9 et voit Piastri revenir sous la seconde, ce qui va aider l’Australien face à Norris. Dixième, Ocon a repoussé Sainz à 1"5.

Tour 64 : Russell signe le meilleur tour en course en 1’14"119, et son avance est de 2"5. Antonelli est à plus de 2 secondes de Verstappen, et les deux McLaren sont collées à la Mercedes portant le numéro 12.

Tour 65 : Piastri est à 6 dixièmes d’Antonelli, et Norris est à 4 dixièmes de son équipier ! Tsunoda dépasse Colapinto et Bortoleto passe Hadjar.

Tour 66 : Antonelli parvient à garder les deux McLaren derrière mais les trois pilotes se tiennent en six dixièmes ! Les écarts entre Russell et Verstappen, puis entre Verstappen et Antonelli, sont stabilisés. Norris attaque Piastri et les deux hommes manquent de se toucher !

Tour 67 : Norris attaque dans la ligne droite et met deux roues dans l’herbe ! Le Britannique va percuter le mur dans la ligne droite et déclenche la voiture de sécurité ! Sa course est terminée et la voiture de sécurité est déployée. Le fameux accrochage que McLaren voyait arriver est arrivé !

Tour 68 : Russell, Verstappen, Antonelli et Piastri sont rentrés au stand. Le ralenti montre que Norris est allé toucher Piastri en tentant de passer sur un espace où il n’y avait déjà pas la place. Le Britannique le dit à la radio : "Désolé c’est ma faute, erreur de ma part".

Tour 69 : Les pilotes doivent passer par les stands et il semble qu’on se dirige vers une fin de course sous régime de voiture de sécurité. Russell devance Verstappen et Antonelli, puis Piastri, Leclerc et Hamiton. Alonso est septième devant Hülkenberg, Ocon et Sainz. Verstappen a passé Russell sous voiture de sécurité après un freinage du Britannique, et les deux hommes se plaignent à la radio.

Dernier tour : On se dirige donc vers une arrivée sous régime de voiture de sécurité !

Arrivée : Russell gagne sa première course de la saison, de manière inattendue avec les conditions chaudes. Verstappen est deuxième et va revenir sur Norris au championnat.

Antonelli signe son premier podium en carrière à l’âge de 18 ans ! Il devance Piastri, qui augmente son avance au championnat, puis Leclerc et Hamilton, dont les Ferrari ont été anonymes en course.

Alonso marque six points avec sa septième place devant Hülkenberg, Ocon inscrit deux points et Sainz s’empare de la dixième place. Bearman suit en 11e place devant Tsunoda, Colapinto, Bortoleto, Gasly, Hadjar et Stroll.