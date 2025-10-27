Mekies explique pourquoi Red Bull attend encore avant de choisir entre Tsunoda et Hadjar

Ce dimanche après la course du Grand Prix du Mexique, Laurent Mekies a révélé que Red Bull n’annoncerait pas son duo de pilotes pour 2027 dans les prochains jours, comme c’était initialement prévu, et comme Helmut Marko lui-même l’avait confirmé quelques heures auparavant.

Le directeur de l’équipe de Milton Keynes a confirmé avoir été impressionné par les progrès effectués par Yuki Tsunoda, et il veut encore observer le Japonais ainsi qu’Isack Hadjar, son remplaçant potentiel le plus probable.

Le Français a révélé qu’il surveille les jeunes pilotes et les progrès qu’ils affichent également, et qu’il a donc préféré repousser sa décision. Il détaille ce choix en expliquant pourquoi il pense ne pas avoir encore vu le plein potentiel de Tsunoda.

"Il était très, très proche de Max en qualifications" a déclaré Mekies. "Et le premier relais a également été très, très solide, à deux ou trois dixièmes de Max sur le même premier relais très long en pneus médiums. Après ça, je pense que c’est à nous d’agir. Mais nous n’avons aucune raison de précipiter la décision."

À lire également Red Bull ’a changé d’avis’ et retarde sa décision concernant les pilotes

L’objectif sera désormais de ne pas trop mettre les pilotes sous pression en leur permettant de connaître leur avenir assez tôt, tout en étant sûr d’avoir pris la bonne décision : "Il y a aussi un aspect de concentration dans notre décision de repousser. Nous ne voulons pas de distraction pour le moment."

"Ce qui est en jeu, c’est exactement ce que vous décrivez. Les paramètres sont précisément ceux-là. Nous avons la chance d’être libres de choisir ce que nous pensons devoir choisir. Et donc, les seuls paramètres sont ceux que vous avez mentionnés."

"Nous comprenons que tout le monde aimerait que nous décidions rapidement. Mais nous ne sommes pas pressés. Nous prendrons tout le temps nécessaire. Et nous donnerons à ces pilotes autant d’occasions que possible de démontrer sur la piste qui sont les meilleurs."

En plus de Tsunoda et du duo Racing Bulls, le pilote actuel de F2 Arvid Lindblad joue également un rôle clé dans ces réflexions. Il a participé à la première séance d’essais libres durant le week-end du Grand Prix du Mexique, et selon le directeur de Red Bull, il a répondu à toutes les attentes.

"Je pense qu’il a fait un excellent travail. C’est très difficile de passer directement en EL1. C’est très différent aujourd’hui, car il n’y a pas beaucoup de pneus ni beaucoup de tours. Mais il a fait du bon boulot. Vous avez vu les feuilles de temps vous-mêmes, mais il est resté très calme et a donné tous les bons retours."

"Il n’a pas commis la moindre erreur et il n’a pas cassé la voiture ! Donc, honnêtement, il nous a impressionnés lors de cette FP1. Il n’y a aucun doute là-dessus. Et nous avons hâte de le revoir dans la voiture d’ici la fin de l’année."