Antonelli : je veux être meilleur que Russell... et que les autres

Kimi Antonelli affirme que sa relation avec George Russell a changé depuis son arrivée en Formule 1 et insiste sur le fait qu’il n’est pas dans ce sport "pour l’égaler", mais pour le battre.

Dans une longue interview accordée au Blick, le pilote Mercedes F1 de 19 ans a admis que sa première saison avait été "mouvementée", en particulier après une baisse de régime en milieu d’année qui l’a vu ne marquer que 3 points en neuf courses européennes.

"Jusqu’à Montréal, je me donnais une note de 8 ou 8,5. Puis elle est tombée à 5. Je m’attendais à des choses qui ne se sont pas produites. Je ne me sentais pas à l’aise dans le cockpit. Je me suis mis sous pression et j’ai commis des erreurs que je ne faisais jamais d’habitude."

Antonelli a déclaré que son père, ainsi que le patron de l’équipe Toto Wolff, lui avaient tenu des propos sévères qui l’avaient sorti de sa torpeur.

"Ils m’ont chacun donné un bon coup de pied aux fesses après Monza," a-t-il révélé. "Ces réprimandes verbales m’ont fait mal, mais j’avais besoin de cette remise à zéro. Je ne serais jamais sorti de cette situation difficile tout seul."

L’Italien a également ri en évoquant l’origine de son deuxième prénom, Kimi, insistant sur le fait qu’il n’avait "rien à voir avec Raikkonen", citant Ayrton Senna comme son seul "héros d’enfance".

Concernant sa relation avec son coéquipier Russell, Antonelli a déclaré que les choses avaient évolué à mesure qu’il gagnait en confiance.

"Oui, nous avons une bonne relation, il est très professionnel. Mais je ne veux pas seulement atteindre son niveau. Non. Je veux être meilleur que lui et que les autres. Je suis en Formule 1 pour être le plus rapide, pas seulement le plus rapide de l’équipe."

Antonelli a admis en souriant qu’il ne pouvait pas profiter pleinement du week-end à Las Vegas comme la plupart des pilotes en raison de son âge.

"Je ne peux pratiquement rien faire à Las Vegas parce que je n’ai pas 21 ans. Alors, misons tout sur la piste !"