Bearman s’impatiente pour son avenir en F1, toujours sans contrat signé pour 2027

Alors que Haas a déjà officialisé l’arrivée de Rafael Câmara à la place d’Esteban Ocon pour la saison 2027 de Formule 1, l’avenir d’Oliver Bearman reste étonnamment en suspens. Malgré ses performances convaincantes et la volonté affichée de son équipe de le conserver, le Britannique attend toujours la confirmation de sa présence sur la grille l’année prochaine. À cinq Grands Prix de la fin du championnat, Bearman reconnaît que certains détails doivent encore être réglés et que le calendrier de cette annonce ne dépend pas de lui.

Oliver Bearman souhaite poursuivre sa carrière chez Haas en 2027, mais le Britannique ne sait toujours pas quand son avenir sera officiellement confirmé. L’écurie américaine a déjà annoncé le recrutement de Rafael Câmara pour remplacer Esteban Ocon à l’issue de la saison actuelle, sans toutefois avoir encore officialisé le maintien de son autre pilote.

Interrogé lors de la conférence de presse ce jeudi précédant le Grand Prix du Mexique, Bearman a assuré que son objectif était parfaitement clair. Des discussions se poursuivent néanmoins en coulisses afin de régler les derniers éléments de son accord avec Haas.

"Il y a quelques éléments sur lesquels nous travaillons en coulisses, mais il a toujours été très clair que mon objectif était de continuer avec Haas. Nous sommes simplement en train de finaliser quelques détails à ce sujet."

Relancé sur la date à laquelle cette confirmation pourrait intervenir, Bearman a reconnu ne pas avoir de réponse à apporter. Il a même laissé entendre qu’il aurait préféré que son avenir soit réglé depuis longtemps.

"Ce n’est pas vraiment entre mes mains. Je peux vous le dire. Si cela ne dépendait que de moi, l’annonce aurait déjà été faite depuis longtemps. Il y a quelques éléments plus généraux sur lesquels nous travaillons."

Haas veut conserver Bearman, mais des détails restent à régler

Avant le Grand Prix des États-Unis, la semaine dernière, le directeur de Haas, Ayao Komatsu, avait déjà affirmé sa volonté de conserver le Britannique. Le Japonais a de nouveau reconnu que certains aspects contractuels devaient encore être finalisés.

"Je ne peux pas entrer dans certains détails contractuels, mais en ce qui me concerne, bien sûr, j’aimerais vraiment continuer avec Ollie. C’est un talent incroyable et il a montré une progression remarquable. Cette année, il a également démontré qu’il était prêt à être un leader d’équipe."

"Sa manière de courir à Singapour était également très impressionnante. Ce n’est qu’une question de calendrier et de finalisation de certains détails. Mais oui, notre intention est de continuer avec Ollie, et une annonce officielle interviendra en temps voulu."

Reste à savoir quand Haas et Ferrari pourront se mettre d’accord sur Bearman, sachant que le Britannique ne souhaite pas non plus rester trop longtemps enfermé dans cette équipe s’il peut avoir la chance de rejoindre une équipe plus performante... ce qui signifierait quitter le giron Ferrari !

Bearman retrouve le Mexique, théâtre de son meilleur résultat en F1

En attendant que son avenir soit clarifié, Bearman retrouve ce week-end le circuit Hermanos Rodríguez, où il avait signé son meilleur résultat en Formule 1 l’année dernière en terminant quatrième du Grand Prix du Mexique.

Un souvenir particulièrement positif pour le Britannique, qui distingue toutefois ce résultat de la qualité de sa prestation au volant.

"C’était clairement mon meilleur résultat, mais je ne dirais pas que c’était ma meilleure performance," a expliqué Bearman.

Le pilote Haas estime avoir réalisé de meilleures courses à certains moments de la saison 2026, sans nécessairement avoir obtenu des résultats aussi significatifs pour le démontrer.

"C’était un week-end mémorable pour moi. C’est dommage que nous ne soyons pas tout à fait aussi compétitifs cette saison."