Russell raconte ’une enfance solitaire’ et ses anxiétés passées

George Russell s’est ouvert sur sa jeunesse dans une tribune qu’il a écrite, et dans laquelle il raconte comment il était un enfant stressé pour diverses raisons. Le pilote Mercedes F1 avait notamment des angoisses liées à son environnement, et un entourage assez limité en matière d’amis.

"Mon père travaillait dans l’agriculture et dirigeait sa propre entreprise" a écrit Russell dans The Players’ Tribune. "Il travaillait toute la journée, tous les jours, afin de soutenir mes rêves de course automobile. Il partait travailler avant que je me réveille, et quand il rentrait, j’étais généralement déjà couché.

Alors, quand nous n’étions pas sur le circuit le week-end, je me demandais toujours ’où est mon père ?’ J’ai un frère, Benji, qui a 12 ans de plus que moi, et une sœur, Cara, qui a 13 ans de plus. En grandissant, nous étions donc souvent seuls, ma mère et moi, à la maison."

"La nuit, les oiseaux chantaient, mais leur chant n’était pas agréable, vous voyez ? On aurait dit une maison hantée. Souvent, je regardais la télévision tout seul et j’avais peur. Une fois le soleil couché, l’atmosphère devenait inquiétante. Si je voyais une paire de phares passer devant la fenêtre, je me demandais littéralement ’que se passe-t-il ?’"

"Une seule voiture suffisait à me mettre sur les nerfs. Au moindre bruit, au moindre craquement dans la maison, je pensais ’il se passe quelque chose’. En gros, j’avais peur de ma propre ombre. Je ne m’en rendais probablement pas compte à l’époque, mais avec le recul, j’étais un enfant un peu solitaire."

Sa vie de jeune pilote en devenir l’a aussi isolé des autres élèves à l’école, car il n’avait pas le même rythme que ses camarades : "Je n’avais pas beaucoup d’amis à l’école, car chaque week-end, alors que les autres enfants allaient à des fêtes d’anniversaire ou chez des amis, j’étais sur le circuit."

"Finalement, les invitations ont cessé d’arriver. Je connaissais bien sûr la raison, mais mes priorités étaient ailleurs. Cela ne voulait pas dire que je n’avais pas envie d’avoir des amis, comme tout le monde. Bien sûr que j’en avais envie."

"Au début, je pensais pouvoir me lier d’amitié avec les autres pilotes, mais j’ai vite compris qu’on ne pouvait pas vraiment être ami avec ses rivaux. Et le karting était assez brutal, car on courait roue contre roue, on se cognait et on se bousculait à chaque virage, ce qui faisait qu’on finissait par se disputer avec la moitié des pilotes."

"Ensuite, les parents se disputaient entre eux, et cela se répercutait sur les enfants. Je menais donc une vie assez isolée. Mais pour être honnête, je ne pensais pas vraiment à l’école, car même à cet âge, je savais déjà où je voulais aller."

"Les gens me demandent toujours ce que je ressentais quand j’étais plus jeune, en manquant toutes ces activités amusantes et en sacrifiant une grande partie de mon enfance. Pour moi, ce n’était pas un sacrifice, c’était un choix. Je voulais être sur le circuit. Je voulais faire de la course. Je voulais gagner."

Le père de Russell, Steve, était extrêmement exigeant, tout d’abord avec son chronomètre manuel, en raison de l’absence de chronométrage en direct. Le jeune homme était déconcerté par son manque de vitesse lors des essais, en rapport avec ses résultats probants, et il a compris d’où venait cette différence.

"Le chronomètre, c’était mon ennemi. C’est un peu tout le parcours qui mène à la F1, en une seule image. Ce fichu chronomètre des années 80. Quand j’ai commencé à courir, quand j’étais gamin, on n’avait pas d’écrans sophistiqués qui affichaient les temps au tour comme aujourd’hui.

"Mon père avait donc ce chronomètre qu’il utilisait pour chronométrer mes essais en karting. Je pilotais aussi vite que possible. Je pense que c’était la peur qui me poussait. Je n’avais pas peur du kart, ni de la vitesse, ni de la piste. Non. J’avais peur de ce chronomètre. Ce chronomètre était comme mon ennemi mortel."

"Peu importe à quel point je gardais le contrôle, le dos collé au siège, une prise parfaite, en appuyant sur la pédale dans les virages et en relâchant au bon moment, sans dérapage, sans décélération, juste une vitesse constante tout au long du tour... Je levais les yeux vers mon père et je savais. Je savais."

"Comment je m’en suis sorti ? Non. Pas compétitif. Recommence. Il était froid comme la glace. Au début, quand j’arrivais le week-end de la course, je ne croyais vraiment pas pouvoir gagner. Je me disais : ’Je ne suis sûrement pas le plus rapide ici’. Mais ensuite, quelque chose d’étrange se produisait... je gagnais les courses."

"J’étais plus que tout autre chose très perplexe. Le jeudi avec mon père, je pensais que j’étais médiocre. Le samedi, je tenais un trophée. Pendant trois ans, j’ai gagné presque tout ce que je pouvais gagner. Le lendemain avec mon père. Clic, le chrono. Non, recommence."

"Il m’a fallu environ six ans pour comprendre ce qui se passait. Puis j’ai enfin compris : mon père appuyait délibérément sur le chronomètre avec un peu de retard. Il ajoutait quelques secondes à mon temps. Il voulait que je pense toujours que j’étais un peu plus lent que je ne l’étais en réalité."

"Même lorsque je gagnais tout, je pouvais toujours me pousser davantage. Toujours un peu plus loin. Pendant probablement 10 années entières de ma carrière, j’ai regardé à chaque tour où se tenait mon père."

"Je cherchais toujours l’expression sur son visage, je cherchais sa satisfaction. Et il semblait juste plus souvent déçu que fier. Il en voulait toujours plus de moi. Je pense qu’il savait ce qu’il fallait pour obtenir l’une de ces 20 places en F1. Il faut tout donner."

Russell avait l’impression que ses résultats conditionnaient le moral de sa famille : "Nous avions un petit motorhome dans lequel nous voyagions chaque week-end pour nous rendre aux courses. Quand je réussissais bien, nous étions comme une grande famille heureuse."

"Mais si je me faisais dépasser dans un virage ou si je commettais une petite erreur, le trajet du retour me semblait interminable. Nous nous entassions dans le van pour six ou sept heures de route jusqu’à Norfolk et restions assis en silence pendant très longtemps."

"Un silence assourdissant. Imaginez une bouilloire sur la cuisinière. C’était probablement le plus difficile. En tant qu’enfant, vous voyez et ressentez tout cela et vous avez l’impression d’en être responsable."

"Dès que nous rentrions à la maison, je courais dans ma chambre. Toute cette colère et cette anxiété s’accumulaient en moi. J’avais juste envie de partir, vous voyez ce que je veux dire ? Je devais sortir de là, sinon j’allais sombrer."

Il salue la manière dont son père s’est mis en retrait quand Mercedes a décidé de gérer sa carrière, et que la Formule 1 était à portée de main : "À ce moment fou où mon rêve d’enfant s’est réalisé, j’ai pensé à mon père. J’avais hâte de lui raconter chaque détail."

"Je ne sais pas à quoi je m’attendais, mais sa réaction m’a surpris. Il ne m’a pas assailli de questions. Il n’a même pas demandé à assister à la réunion. Il m’a simplement félicité et nous nous sommes embrassés."

"J’avais presque l’impression d’avoir été enfermé dans une cage pendant si longtemps, et qu’il m’avait apprivoisé et fait de moi ce que je suis. Puis, dès que Mercedes m’a signé, il m’a en quelque sorte laissé partir et m’a permis de voler de mes propres ailes."