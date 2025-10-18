McLaren F1 n’a ’pas eu le résultat voulu’ en Qualif Sprint, mais Stella est optimiste

McLaren F1 a peut-être raté de peu la pole position du Sprint au Circuit des Amériques, mais le directeur de l’écurie, Andrea Stella, estime que la chaleur texane pourrait encore renverser la situation face à Max Verstappen de Red Bull, malgré l’avantage de la RB21 sur un tour.

"Je pense que cela reflète assez fidèlement la réalité, à savoir que la compétition est très serrée au sommet" a déclaré Stella. "Cela confirme que Red Bull a nettement amélioré sa voiture. Elle est désormais compétitive et peut se battre pour la victoire et la pole position sur tous les types de circuits."

"Il est également positif de constater que notre voiture est compétitive ici, contrairement à d’autres circuits où nous avons rencontré quelques difficultés. Ce n’est pas le résultat que nous voulions, nous sommes ici pour décrocher la pole position, évidemment."

"Mais je pense que c’est une bonne base pour la course Sprint de ce samedi et aussi une bonne base pour voir où nous pouvons affiner un peu les performances et tenter à nouveau de décrocher la pole position pour la course."

Avec des températures de piste dépassant les 40 °C, Stella estime que le Sprint et la course de dimanche pourraient voir l’usure des pneus jouer un rôle décisif. Et c’est là, selon lui, que McLaren pourrait créer la surprise sur les longs relais.

"Ici, à Austin, nous devrions observer une plus grande dégradation des pneus. Il fait très chaud. Je pense que nous sortons d’une série de courses qui ressemblaient un peu à des processions, car il n’y avait pas beaucoup de dégradation des pneus."

"Je m’attends à ce que la course ou le sprint soient plus divertissants ici et qu’il y ait plus de variabilité en fonction du comportement des pneus. Normalement, notre voiture est performante lorsqu’il y a dégradation des pneus."