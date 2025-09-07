Russell pense que Mercedes F1 mérite sa cinquième place en Italie

George Russell a terminé cinquième du Grand Prix d’Italie, ce qui était sa place au départ. Le pilote Mercedes F1 était sur une stratégie classique et il n’a jamais réussi à déborder Charles Leclerc, ce qui rend les qualifications encore plus frustrantes pour lui.

Il déplore l’erreur qui l’a laissé en pneus tendres en Q3 alors qu’il est convaincu que des mediums lui auraient permis de gagner au moins deux places sur la grille aux dépens des pilotes au Cheval cabré.

"Je suis toujours convaincu que nous aurions pu nous qualifier devant les Ferrari avec mes médiums hier, donc j’aurais pu au moins être une place plus haut sur la grille, mais en réalité, McLaren avait une stratégie sous-optimale pour tenter de battre Max Verstappen et je n’aurais pas pu lutter" regrette Russell, qui était sans espoir de podium.

"Mais les Ferrari auraient probablement pu faire quelque chose de différent pour me devancer car, en course, la cinquième place, c’est notre position actuelle."

Le Britannique est sceptique sur les variations de hiérarchie récentes : "C’est un sport un peu étrange en ce moment. J’ai du mal à comprendre comment Verstappen peut être à 40 secondes de la victoire en Hongrie et à Bahreïn, puis gagner avec 20 secondes d’avance ici et à Imola. C’est assez impressionnant."

C’est ainsi qu’il ne fait plus de pronostics pour les prochaines courses, à commencer par Bakou : "Je ne sais pas ce qui nous attend pour les prochaines courses, mais j’espère que nous pourrons nous battre plus régulièrement pour le podium. Les Ferrari ont progressé depuis le début de la saison, donc ce n’est pas simple."

Andrea Kimi Antonelli inscrit deux points après s’être élancé sixième, et tout s’est joué quand il a perdu quatre places au départ : "C’était une course difficile, j’ai fait une erreur au départ et j’ai perdu plusieurs positions, ce qui a compromis ma course. Je me suis retrouvé en retrait et dans un train de DRS"

"C’était difficile de remonter, le rythme en mediums n’était pas mauvais. En pneus durs, j’avais des difficultés à trouver mon rythme. Je dois juste me concentrer sur la prochaine course et essayer de faire un meilleur travail."

Les EL2 manquées à cause de son erreur vendredi ont pesé dans la balance : "Les qualifications étaient positives ce week-end, j’ai enfin retrouvé mon rythme. C’est dommage en course, mais je n’avais pas fait de longs relais, donc j’ai besoin de faire des week-ends propres pour être prêt pour les qualifications et la course."