Hadjar : C’est difficile de suivre un Verstappen ’explosif’

Isack Hadjar a souligné que le caractère « explosif » de Max Verstappen dès le début de chaque week-end Grand Prix mettait immédiatement ses coéquipiers sur la défensive.

Le pilote Racing Bulls a été pressenti pour une promotion pour la saison prochaine, compte tenu de son excellent début de saison. Et si Verstappen ne s’en va pas chez Mercedes F1, le Français pourrait bien devenir son équipier en 2026.

Hadjar a été un habitué de la Q3 et des points, impressionnant Helmut Marko, conseiller de Red Bull.

Cependant, certains ont avancé que les Racing Bulls possédaient une meilleure voiture que son équipe sœur cette année, ce qui a permis à Hadjar et, plus récemment, à Liam Lawson d’obtenir d’excellents résultats. Zak Brown, PDG de McLaren, est allé jusqu’à affirmer que Red Bull serait derrière Racing Bulls sans Max Verstappen.

Interrogé sur les propos de Brown à Silverstone ce jeudi, lors de la journée médias, Hadjar a répondu : "Je ne pense pas," avant de poursuivre : "Je pense que Max, dans la Red Bull, est très rapide avec sa voiture et qu’il la pilote à la limite tout le temps, et que c’est une voiture plus efficace dans les virages à grande vitesse."

"C’est une voiture plus rapide mais il semble difficile d’en exploiter la plupart des atouts."

Évoquant la nécessité d’une approche différente aux côtés de Verstappen, Hadjar a rapidement répondu : "Eh bien, oui, cela signifie que je commencerais le week-end sur la défensive, car lui sait trouver le rythme."

"Il est très explosif. Il prend le rythme très vite, donc je devrai toujours rattraper ce temps perdu et essayer d’y arriver."

"Donc, une approche clairement différente, quelque chose que je n’ai jamais connu, car je n’ai jamais affronté un quadruple champion du monde."

Les difficultés mentales se sont avérées être un problème récurrent pour les coéquipiers de Verstappen au fil des ans, même si Hadjar est convaincu qu’il résisterait à ce défi.

"Mentalement, oui, c’est un domaine dans lequel je suis bon. La seule question, c’est : ai-je les compétences ? Mais mentalement, je sais que je suis fort, donc je ne m’en inquiète pas trop."

Est-il prêt à y aller ? Hadjar semble hésiter dans sa réponse.

"D’un côté, quand j’ai signé le contrat avec Red Bull il y a quatre ans, l’objectif était d’arriver chez Red Bull, donc ça n’a pas changé. Mais si vite..."

"Ce n’est pas comme si j’avais le contrôle total en F1 déjà. Oui, je marque des points chaque week-end quand la voiture le peut mais il y a encore beaucoup à apprendre, donc c’est plus logique de rester où je suis en ce moment, c’est sûr."