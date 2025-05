Russell est ’inquiet’ au sujet des longs relais sous la chaleur de Barcelone

George Russell a terminé deuxième de la première journée d’essais du Grand Prix d’Espagne à Barcelone. Le pilote Mercedes F1 se félicite d’une meilleure performance de sa monoplace, mais il s’inquiète de ce qu’il pourra faire dimanche en course.

"Les runs de qualification étaient corrects, c’est génial d’être de retour où était la voiture après quelques courses difficiles. Néanmoins, le rythme sur les longs relais n’est pas génial et c’est notre objectif d’améliorer le rythme sur les longs relais" a déclaré Russell.

"On doit voir ce qui nous manque face à nos rivaux mais c’est notre principale inquiétude. Pour le reste, je me sentais plutôt à l’aise, j’aime piloter sur ce circuit mais il fait chaud, tout est collant, et l’on verra ce qu’il en est demain."

Interrogé sur les effets de la directive technique visant à rendre les ailerons avant plus flexibles, le Britannique s’est laissé aller à une réponse très ironique sur McLaren, dont les deux pilotes ont dominé les deux séances du jour : "Clairement ça a énormément ralenti McLaren ! Donc c’est une bonne nouvelle !"

Andrea Kimi Antonelli n’a pas connu le meilleur des vendredis mais il reste optimiste pour la suite du week-end : "Je voulais vérifier le plancher, mais j’ai souffert d’un peu de rebonds à haute vitesse, plus que d’habitude. On doit voir si ça a fait quelque chose au plancher mais dès les premiers tours j’avais des rebonds à haute vitesse."

"La voiture était bien meilleure en EL2, j’étais bien plus en confiance et j’ai réussi à me mettre dans le rythme sur les longs relais. J’ai eu une approche différente de celle de George en EL2, j’ai commencé en étant plus rapide et il l’a été après. On va essayer de trouver le bon équilibre pour dimanche."

L’Italien espère que lui et Russell se battront pour la pole position face aux McLaren : "C’est l’objectif. L’équipe va dans la bonne direction, de mon côté je vois où je dois travailler, et on va essayer de faire de notre mieux demain."